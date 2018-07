Firmar el contrato y jugar: por ahora, Lefiñir, uno de los refuerzos de Olimpo, espera sentado...

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Está ansioso. Porque quiere jugar, porque fue elegido entre los titulares en las diferentes prácticas futbolísticas de la semana y porque es más que consciente que a los 29 años le llegó la gran chance de su carrera futbolística, la de jugar en la B Nacional después de destacarse temporada tras temporada en Tiro Federal y en la Liga del Sur.

Sin embargo, Franco Lefiñir, uno de los 9 refuerzos que sumó Olimpo para encarar la larga competencia de la segunda divisional del balompié argentino, no arrancó la nota hablando de sueños, ilusiones, deseos y ambiciones.

Todo porque el club aurinegro está inhibido en el gremio de los futbolistas y, si el jueves no formaliza las deudas (incumplimiento de haberes y atrasos en los salarios de jugadores que estuvieron en el certamen pasado), ni “Lefi”, ni las incorporaciones, ni los que hicieron contratos nuevos (por ejemplo, David Vega), podrán estar en el cotejo del viernes ante Aldosivi por Copa Argentina.

“Más allá de si podré jugar o no, me tiene un poco intranquilo que no me llamó ningún dirigente para arreglar mi vinculación y firmar el contrato. Darío Bonjour (el DT) dio el ok para que yo sea parte del plantel, pero nadie de la CD se comunicó conmigo para que vaya a la sede o para informarme si Tiro ya había concedido el pase”, señaló el volante central, el nene mimado del orientador olimpiense.

“Tampoco sé en qué condiciones me voy a sumar a Olimpo. Los clubes estaban en tratativas y tenían todo acordado, aunque desconozco si avanzaron o no. Me gustaría saber que es lo que pasa, aunque no tuve noticias en los últimos días. Igualmente, sigo entrenando y esmerándome para demostrarle al técnico que puede confiar en mi”, se sinceró Franco.

—Te sumaste a Olimpo a prueba, pero el único que sabía, y más que nadie, que eras número puesto para quedarte era Darío Bonjour. Él te pidió porque te conoce, y con él vas a jugar. Lo sabés, ¿o no?

—Sí, seguro. Darío siempre me potenció como jugador, pero salté 3 categorías de golpe y era necesario comprobar si me podía adaptar a la exigencia de un fútbol más rápido y dinámico, como también a un ritmo bastante distinto al que yo estaba acostumbrado. El quiso ver si yo estaba a la altura de las circunstancias, y pretende que yo siga siendo el mismo pese a estar en otro vestuario, con otros compañeros y frente a un nivel más severo.

—Como vos decís: es Olimpo, otro nivel, muchos cambios. Pero el trato de Bonjour, ¿es el mismo de siempre?, ¿o te habla de otra forma?

—Me exige como me tiene que exigir. Me pide que no me desordene tanto, que no le tenga miedo a la pelota y que me desdoble cuando sea necesario. Me marcó las zonas de presión y me aclara que juegue como siento que lo tengo que hacer, que esa es la única forma de rendir y de cumplir.

—Seguramente por la calle ya te cruzaste con algún hincha de Olimpo. ¿Son todas palabras de aliento?

—Sí, me felicitan y me desean suerte. Algunos mensajes, como “la vas a romper” o “te tengo fe”, me llegan por Facebook. Tengo que estar tranquilo, mentalizado en jugar y en ayudar a un grupo de pibes con un hambre terrible. Estamos bien, y lo debemos demostrar a la hora de la verdad, cuando empiece a rodar la pelotita.

—¿Y los de Tiro que te dicen?

—Ahí tengo más conocidos y solo me cargan...(risas). Pero están contentos con mi crecimiento deportivo. Ojo, alguno se quejó: “¡cómo vas a ir a Olimpo!”. No digo nada, porque peor hubiese sido ir a Villa Mitre...(risas). Tengo buena onda con la gente de Tiro. Siempre que jugué dejé todo, y ellos lo saben.

—Tengo entendido que con los dirigentes de Tiro hablás seguido, ¿nadie te aclara en qué condiciones se dio tu traspaso a Olimpo?

—Me dicen que no van a poner trabas, que no me van a cortar las piernas porque quieren lo mejor para mi. Va todo bien, aunque hasta que no se cierre y yo ponga la firma la cabeza me va a seguir girando a mil por hora.

—¿Con qué soñás?

—Con ganarme un lugar, afianzarme y ser útil al equipo. Espero poder estar a la altura, pero confío en mis condiciones.

"Siempre priorizo al equipo"

Así se definió: "Me gusta tener la pelota, considero que tengo buen pie. Además de la marca, a la que le doy mucha importancia, soy de soltarme bastante y de llegar al área rival. Siempre prioricé jugar en equipo, no renegar de la función que me asignan y, más allá de tener un buen o mal día, no renunciar al sacrificio".

Un indicio: "Que Darío me haya probado en el equipo titular me motivó el doble, pero eso no quiere decir que tenga a los titulares definidos. Hay una competencia muy pareja en el plantel, con jugadores de enorme calidad. Me sigo poniendo a tono, porque es un desafío personal jugar lo que más pueda en la B Nacional".

Se siente capacitado: "No pienso en el dinero, tampoco en la fama. Tomo esta oportunidad para demostrar que puedo jugar acá. Lo único que me interesa es la gloria. Sé que tengo que potenciar virtudes y minimizar errores. Este tren pasa una sola vez y, por suerte, ya me subí",

A empezar a cuidarse: "además de la rapidez y del ritmo futbolístico, me tengo que adaptar a otras cuestiones, como una alimentación más controlada y más horas de descanso. Siempre fui de cuidarme, aunque estoy en un torneo más exigente y tengo que pensar en entrenar, en jugar y en mejorar con el paso de los partidos".

La frase

"Dicen que Bonjour es mi papá o mi padrino futbolístico. No me molesta. Con él crecí y viví varios procesos exitosos. Le estoy muy agradecido", de "Lefi".