Lo que dejó Dietrich, el almacén gourmet y piedra libre para un troll

--Buen día, Juan María, supongo que apenas tomaremos un cafecito porque tenemos que ver la final del Mundial. Así que mejor vayamos de una a lo nuestro.

--Coincido amigo, y como hay varias cosas empecemos de una vez.

--Dale. Supongo que lo más jugoso tiene que ver con la visita de Dietrich a Bahía, la recorrida por las grandes obras en marcha y el tren a Vaca Muerta.

--Así es, y no me dejó de llamar la atención la cantidad de faltazos en el acto que se hizo en el puerto.

--¿Qué pasó?

--No había ningún legislador ni concejal, sobre todo de Cambiemos, ni funcionario municipal, salvo Héctor y Pablito Pussetto.

--Uhh, una muestra que las cosas no siguen bien entre el oficialismo local y el Puerto. ¿Te llamó la atención la visita de Dietrich a la firma Sea White, la misma que fue allanada días atrás por el caso de Bobinas Blancas?

--Sí, me parece que hasta que el tema no se aclare en la Justicia no se lo habría que haber llevado al ministro a ese lugar, por más que sea un sitio clave en la operatoria de las arenas especiales hasta Vaca Muerta. Pienso que no fue prudente.

--¿Y qué dejó la visita de Dietrich, más allá de lo conocido?

--Varias cosas, por suerte pude cruzar unas palabras con él y me quedo con varias frases importantes.

--¿Por ejemplo?

--Que antes de fin de año, más precisamente en septiembre, piensa licitar la autopista Bahía–Dorrego, que a fin de mes o principios de agosto sale la licitación para recuperar los talleres Maldonado, que Bahía tiene el puerto de aguas profundas que necesita el país y que las dos grandes autopistas que se están construyendo se van a terminar, incluido el mega derivador de El Cholo, que tendrá tres pisos.

--¿Te referís a la de Sesquicentenario y a la de la 33?

--Sí, me dio la sensación que Dietrich sabe que el ajuste por ahí no hace que se cumpla el plazo de obra de dos años previstos para ambos proyectos, pero dice estar convencido que se van a hacer, de hecho destaca que ya empezaron. De todas formas desde las empresas le dijeron que van a cumplir con los tiempos fijados.

--En cuanto a la famosa unión de las rutas 3 Norte y 3 Sur, con los accesos al puerto, es un proyecto faraónico sobre el que no existen muchas noticias.

--Mirá, Dietrich piensa licitarlo, mediante el esquema de PPP, también en septiembre. Los funcionarios que llegaron a Bahía están muy entusiasmados, de hecho hablaron del proyecto, explicaron cómo se va a eliminar el cruce de El Guanaco, dijeron que se va a demoler totalmente el complejo de puentes La Niña, etc, etc.

--Bueno, pero eso ahora está más que verde...

--Obviamente son optimistas, aunque mencionaron que aún está en estudio la autopista de la 3 hasta Médanos. Ah, antes que me olvide, me enteré que quedó aclarado con empresarios de Rodovía en la zona de El Cholo que habrá una variante en el proyecto original para que el centro comercial existente tenga conexión directa con el futuro derivador de tres niveles.

--¿De la ampliación del aeropuerto se planteó algo?

--Dietrich se comprometió a acelerar los trámites en el ORSNA para que se apruebe el proyecto de ampliación del aeropuerto local. La idea es empezar las obras antes de fin de año y recordó que en el primer semestre de este año hubo un 60 por ciento más de pasajeros en Espora que en igual período de 2015. Por eso, en tono risueño, señaló que esto es más plata para que los concesionarios hagan las obras.

--Uhhh. ¿Un palito para Carlitos Arecco?

--Noo, todo fue muy cordial y en tono de broma, de hecho Carlos, que es integrante del grupo concesionario, le dijo que estaban listos para empezar los trabajos, sólo resta ese trámite que el ministro va a apurar. Pero dejame que vuelva al tren a Vaca Muerta, hay varias cositas interesantes...

--Dale, te sigo.

--Por ejemplo, lo único que se va a recuperar es la antigua vía a Neuquén, pero no entrará al puerto por Galván, sino por Ingeniero White y desde allí a Galván, desde donde se transportará la arena y las tuberías para Vaca Muerta.

--¿Esto qué implica?

--En primer lugar que no habrá una remodelación ferroviaria para que todos los trenes de cargas pasen por las vías más próximas al mar y no por el medio de la ciudad, pero además, habrá que estar atentos a algunas cuestiones urbanas que seguramente comenzarán a exhibirse en los próximos meses.

--¿A qué te referís?

--A que en algunos sectores, como Villa Caracol, la vía a Neuquén, hoy en desuso, pasa muy cerca de muchas viviendas precarias y también te hago hincapié en que los largos cargueros seguramente generarán algunas molestias en los barrios próximos a las vías, por ejemplo Loma Paraguaya y Villa Delfina, por mencionarse sólo algunos. De hecho años atrás, con el proyecto de Vale, varios vecinos pusieron el grito en el cielo.

YPF viene con todo

--Bueno, habrá que estar atentos. ¿Algún tema planteado en el puerto te llamo la atención?

--Mirá, una de las disertaciones más interesantes estuvo a cargo del presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, quien destacó el protagonismo que va a tener Bahía en lo que hace a la industrialización del gas de Vaca Muerta.

--¿Qué dijo?

--Que este proceso se va a hacer con la ampliación del Polo o bien con algunos proyectos que tienen en carpeta YPF, a través de Profertil y de Mega, ya sea mediante la producción de fertilizantes o con el procesamiento del gas. Se lo vio muy optimista con Bahía y de hecho su presencia en el puerto así lo marca.

--Bueno, parece que es un proceso que ya no tiene vuelta...

--Así es, y a esto habrá que sumarle que, según Gutiérrez, en 4 o 5 años Argentina volverá a exportar petróleo y en 6 o 7 gas, y de hecho uno de los puntos elegidos es esta región.

--Pasemos a nuestra habitual recorrida por los chimentos comerciales. ¿Alguna buena en medio de la malaria general?

--Pocas, de hecho el panorama de locales vacíos se sigue agudizando y en la Corporación ya quieren declarar a Bahía libre de vendedores ambulantes...

--Y claro, cuando el queso se achica hay que echar mano a todo para sobrevivir. Pero tirame esa buena noticia que tenés.

--Ok, se trata de la inminente inauguración del primer almacén gourmet de la ciudad, en un local que va a llamar la atención por su ubicación y dimensiones.

--Me interesa, largá más data.

--Va a estar ubicado en la avenida Cabrera, entre un call center y un negocio de la marca de autos de los circulitos. La idea es apuntar a clientes del segmento ABC 1, va a tener quesos, fiambres, productos de mar, frutas secas, envasados nacionales e importados, dulces, tablas de picadas, etc.

--Bueno, no te pido el nombre para no pasar el chivo, pero al menos decime quién hace la inversión.

--Si te digo¡¡Qué locooo José María¡¡¡ ¿La vas cazando?

--Ahh siii, el dueño de una reconocida distribuidora que suele hacer publicidad en LU2. Bueno, pero contame algo más de Mostaza. ¿Está por abrir o se enfrío el tema?

--Para nada, la fecha prevista era el 30 de julio pero no saben si van a llegar, suponen que en los primeros días de agosto comenzará a funcionar.

La historia del troll desenmascarado

--Bueno Juan María, dejame que te tire algún dato que por ahí te puede interesar...

--Por fin, dale, te sigo...

--La historia tiene que ver con un troll, es decir, con un perfil trucho de los que deambulan en las redes sociales para opinar o imponer algún punto de vista o tendencia en las noticias, e incluso para acosar a periodistas, políticos, etc.

--Bueno, andá al grano porque eso ya lo sé.

--Ok. Hace un tiempo, uno de estos personajes escribió una mentira al comentar una nota de “La Nueva.” y alguien lo denunció. Lo cierto es que empezaron a investigarlo y según me dicen fuentes muy vinculadas a una causa que tramita en la Justicia, el troll ya tiene nombre, apellido y dirección.

--¿Pero no es anónimo?

--Era anónimo, pero gracias a que lo investigaron un fiscal tiene la ubicación exacta desde donde se conecta a internet. En los próximos días lo podrían citar a sede judicial para que ratifique la denuncia que hizo en “La Nueva.”.

--¿Y tenés algún dato más? ¿Es hombre o mujer?

-- Por el momento te la dejo picando, pero lo más interesante es que si lo llegan a convocar a la Justicia se podría saber si actúa solo o por el contrario, hay algún titiritero que le da órdenes.

--¿Titiritero?

--Claro, porque también se dice que hay “trolls center”. Incluso algún amigo con llegada a los que investigan estas cosas me pasó una dirección desde la cual se manejarían varias cuentas de este tipo. Ese ejército de difamadores anónimos estaría dirigido por alguien, pero hasta el momento nunca pudo ser confirmado.

--Esto se pone interesante.

--Dejemos que la Justicia avance. Creo que hay algunos bastante preocupados por esto.

Autorizan el cultivo de cannabis

--Bueno, ya que estamos en el plano judicial, te comento que hizo muchísimo ruido público, incluso en el plano nacional, un fallo de una jueza que no es de nuestra ciudad pero que sí trabajó en Bahía y sigue subrogando cuando hace falta cubrir distintas suplencias.

--¿A quién te referís?

--A la doctora Mirta Filipuzzi, jueza federal de Viedma. Dicen que dictó la primera resolución en toda la Patagonia que habilita una cautelar y autoriza a una familia a cultivar plantas de cannabis para el tratamiento de un niño que padece el Síndrome de Tourette. Lo encuadró dentro de aquellas conductas o acciones privadas que la Constitución protege.

--¡Qué interesante!, en tiempos que se discuten cada vez más este tipo de cuestiones.

--Tal cual. La doctora Filipuzzi resolvió en el fallo que el aceite de la planta -de la cual también se extrae la marihuana- “ha logrado proporcionar al menor una innegable mejoría”. Por eso le permite a su madre y a su abuela realizar el cultivo hasta de 14 plantas y en un domicilio específico.

--¿Y no corren riesgos de que, al no darse a conocer los nombres de las personas, puedan sufrir alguna denuncia o algún operativo policial en su casa?

--En teoría no, porque la jueza se encargará de avisar de la medida al Ministerio de Salud de la Nación y, de manera reservada, a las fuerzas de seguridad federales y provinciales.

--Y ya que estamos con fallos judiciales, te voy a contar otro que nada tiene que ver con nuestra ciudad, pero se trata de situaciones muy actuales, que tranquilamente pueden suceder en cualquier momento en Bahía.

--¿A ver con qué salís ahora?

--La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital confirmó el procesamiento de un piloto de un dron que sobrevoló un evento público sin autorización y le causó lesiones a una mujer.

--Aha, también interesante...

--Dicen que el incidente se generó el año pasado cuando, durante un espectáculo al aire libre por la reapertura de un teatro, el dron -que filmaba el acto- se enredó en una serpentina y cayó sobre la cabeza de una espectadora, provocándole un traumatismo de cráneo.

--¿Y qué dice la ley?

--Que los drones no pueden operar sobre zonas densamente pobladas o aglomeraciones de personas, salvo algunas excepciones y con determinadas medidas de seguridad.

--Está bueno para que todos lo tengan en cuenta, porque se trata de una nueva tecnología, con un uso cada vez más frecuente.

--Sí, para que lo tenga en cuenta especialmente nuestro amigo Víctor, reconocido usuario de estos aparatitos. No vaya a ser cosa que a esta altura de su recorrido tenga problemas con la ley.

--¿De la región tenés algo?

--En los últimos días se publicaron los datos oficiales de coparticipación provincial correspondientes al primer semestre y las conclusiones no son nada auspiciosas para varias comunas de la Sexta Sección.

--¿No llegó el dinero que esperaban?

--No. Es decir, aumentaron los fondos que recibieron los 22 municipios, pero en 10 de ellos en un porcentaje inferior al de la inflación medida por una entidad técnica de nuestra región como es el CREEBBA.

--Dame algún detalle.

--Mirá, entre julio de 2017 y el mes pasado el CREEBBA midió una inflación del 27,5%. Ahora, si se compara lo que percibieron esos 10 municipios que te mencioné en el primer semestre de 2017 y el mismo período de este año, el incremento va del 18% al 27%.

--¿Cuál es el caso más complejo?

--El de Daireaux. Entre enero y junio del año pasado había recibido 148.660.767 pesos, mientras que ahorra cerró el primer semestre con 176.041.236. Apenas un 18% más o, si lo querés ver de otra manera, un -9,5% respecto de la inflación entre períodos.

--¿Quiénes más están en esta lista de perjudicados?

--Salliqueló (-5,6%), Tres Arroyos (-5,6%), Monte Hermoso (-5%), Saavedra (-3,8%), Puan (-1,9%), Benito Juárez (-1,4%), Coronel Suárez (-1,4%), Tres Lomas (-0,8%) y Tornquist (-0,3%).

--¿Y Bahía?

--Percibió 618.342.768 millones en el primer semestre, un 33% más que en el mismo período del año pasado. A los que mejor les fue son Coronel Rosales y Villarino, que recibieron un 40% más de coparticipación que en el primer semestre de 2017. Podríamos decir que le “ganaron” a la inflación por más de 12 puntos. Patagones, Pellegrini y Gonzales Chaves también tuvieron buenos niveles de ingresos coparticipables.

--Bueno, corramos que empieza la final.

--Dale, nos vemos el próximo domingo.