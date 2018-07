Los 5 temas claves del paso de Guillermo Dietrich por Bahía

Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, visitó nuestra ciudad para realizar una serie de anuncios. "La Nueva." tuvo las posibilidad de conversar en exclusiva con el funcionario. Estas son sis principales definiciones:

1) La ciudad y el puerto.

"Bahía tiene el único puerto de aguas profundas de la Argentina y que creo que va a ser así por mucho tiempo porque es un puerto muy estratégico. Argentina necesita un puerto de aguas profundas y ese es el de Bahía Blanca".

2) Grandes obras.

"Las dos grandes autopistas en marcha (El Cholo-Sesquicentenario y ruta 33) se están haciendo y eso es lo importante. Las obras que están en marcha en Bahía tienen un ritmo impresionante y no se verán afectadas por la economía. Quizás alguna obra que no comenzamos se demore un poco más, pero el presupuesto 2019 será en obras mayor que el actual".

3) Ruta 3 entre Bahía-Dorrego y Dorrego-Azul.

"Los adjudicatarios del tramo Dorrego-Azul tienen hasta fin de mes para firmar, aquellos que no firmen tendrán una penalidad de 15 millones de dólares que ingresarán al Estado. Estamos trabajando en la ruta Bahía-Dorrego. Lo más probable es que se licite este año. Esa es nuestra expectativa, pero primero queremos armar bien este proyecto de las primeras PPP".

4) Reforma ferroviaria en la ciudad.

"Debemos focalizarnos en lo prioritario porque si no, no hacemos nada, y si hacemos lo prioritario vamos a ir haciendo todos estos deseos que tenemos porque no vamos a tener que concretar en el futuro lo que hicimos hoy. La prioridad son los trenes de carga y tenemos pensado invertir 10 mil millones de dólares en recuperarlos. Cuando los trenes de pasajeros desarrollaron ciudades no existía el avión. En las grandes distancias el tren va perdiendo pasajeros frente al avión porque es cada vez más económico".

5) Los talleres Maldonado.

"Estamos apuntando a licitarlos a fin de mes. Hicimos un proyecto similar con los talleres de Mechita, que están cerca de Bragado. Maldonado va a ser un lugar estratégico para el desarrollo del tren Norpatagónico. Incluso estamos muy avanzados en la licitación y ya hay interesados.

