Midget: Los motores volvieron a sonar con la mira puesta en el Estival

Por Tomas Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

La oportunidad de probar, innovar, acumular vueltas, sumar experiencia y despuntar el vicio, nunca está de más. Por el contrario, la jornada de ensayos propuesta por el Club Midgistas del Sur se encargó de interrumpir el largo periplo sin competencias (la última fecha invernal se disputó el 3 de junio).

En la víspera, el óvalo de la Aldea Romana, bajo un radiante sol que maquilló la tarde invernal en una primaveral, vio desfilar casi 40 máquinas en pista, que a pleno acelerador y derrape giraron sin interrupción durante tres horas.

La incesante salida de unidades al circuito, no hizo más que graficar la notoria ansiedad por retomar la competencia de invierno (restan dos programaciones) y por avanzar en los preparativos de cara a la vertiginosa llegada del ciclo estival.

Como se presumía, Roy Altamirano, Fernando Caputo y Gustavo Zennaro aparecieron en escena con nuevas estructuras mecánicas, tal como habíamos adelantado en estas páginas ayer.

El segmento "estrenos", también los tuvo como protagonistas a Guillermo Schmit y Gonzalo Brezina, con sendos chasis 0 km.

En definitiva, cumplido el plazo de tiempo brindado, abundaron los rostros sonrientes y de conformismo luego de la prueba; una útil propuesta de acuerdo a la necesidad particular de cada integrante del parque.

A propósito, algunos pilotos dieron su veredicto sobre el trabajo efectuado.

Fernando Caputo

"La verdad que me sentí muy cómodo arriba de este auto (NdR: FR, ex Gustavo Zennaro). Realmente anda bárbaro. La idea es modificarlo un poco para adaptarlo a mi manejo. Fernando (Rodríguez) va a hacer un auto nuevo para el verano y mientras correremos el resto del invierno con este".

Gustavo Zennaro

"Mérito de papá que todo haya salido todo bien, y de un amigo que nos da un apoyo enorme. En un mes y medio se armó el auto completo. Hoy (por ayer) lo pusimos en pista sin saber con qué nos íbamos a encontrar, y por lo que se pudo probar anda muy bien. Los tiempos anduvieron entre los mejores. Vendremos a las última del inverno a pulir detalles, ya que en la prueba se portó bien y no hizo nada raro".

Roy Altamirano

"Feliz por el rendimiento del nuevo auto, porque se trabajó mucho para cambiar muchas cosas. Vamos por buen camino, solo falta afianzarnos con la pista. Es muy distinto al anterior, en cuanto a anclajes, puesta a punto y demás; pero creo que dimos en la tecla".

Maximiliano Moreno

"Se reformó mucho el auto, pero cuando salimos, si bien anduvo bien, se nos rompió el cardan. Al menos en las vueltas que dimos funcionó muy bien. Esto es ideal, porque tenés más referencias y algo mejor que el salitral o cualquier otra pista. Al auto le falta mucho trabajo, pero de a poco lo vamos a ir haciendo".

Guillermo Schmit

"Vinimos con un chasis totalmente nuevo, construido en nuestro taller de Punta Alta, así que hubo que probar prácticamente todo; incluido un juego de gomas delanteras nuevas (NdR: Black) y el motor. Es un saldamando pero con otro tipo de caños. Funcionó todo muy bien".

Gonzalo Brezina

"Pusimos en pista el chasis nuevo. En las primeras tandas me costaba manejarlo un poco, porque no sabía qué hacía. Pero después fui agarrándole la mano, gracias a que Kevin (Altamirano) me indicó como doblarlo y cómo llevarlo. Hubo un problema en la presión de nafta, pero se solucionó. Me encontré con un auto fácil de manejar".

Guido Botelli

"En lo personal, me resultó muy útil la prueba para hacerme amigo del auto. Vengo de fechas complicadas, así que todo lo que es girar y dar vueltas sirve. Antes que probar nuevos elementos, tengo que acostumbrarme yo a qué hace y qué no el auto. Hay que aprender, girar y sumar vueltas".