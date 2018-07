Novak Djokovic levantó su cuarto trofeo en el césped de Wimbledon

¡Novak Djokovic está de regreso! El serbio arrasó con el sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 7-6 (3), en dos horas y 16 minutos, y se consagró por cuarta vez campeón en la hierba londinense de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

Vencedor en el All England Club en 2011, 2014 y 2015, Nole sumó su 13° título de Grand Slam y el primero en dos años, tras su coronación en Roland Garros en 2016. En total, con el de hoy, el serbio reúne 69 trofeos como profesional.

A pesar de tener que sobreponerse a dos puntos de set adversos en el décimo juego del tercer parcial, y a otros tres en el duodécimo, Djokovic se tomó revancha tras la decepcionante actuación de 2017, donde abandonó en cuartos de final por la lesión en el codo derecho que luego lo marginó del resto del calendario.

Djokovic, quien aseguró su regreso al top 10 del ranking mundial desde mañana y un ingreso bancario de casi 3 millones de libras, quedó a un título grande del estadounidense Pete Sampras, a cuatro del español Rafael Nadal y a siete del suizo Roger Federer.

