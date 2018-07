Cuando el amor por la pelota es mucho más fuerte

Por Fabián O. Rodríguez / farodriguez@lnueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

Cada pibe que comienza a correr detrás de una pelota sueña con jugar un Mundial. Algunos pocos lo cumplen, otros lo intentan y muchos se quedan en el camino. Pero hay otros chicos que, sin perder de vista ese gran anhelo, tienen que atravesar pruebas complicadas que les presenta la vida, situaciones límites, desafíos cotidianos.

Marcos Agüero y Bruno Ocampo no nacieron en una cuna de oro, ni mucho menos. Todo lo contrario, son productos genuinos de la superación y de un esfuerzo mayúsculo para sortear adicciones y poder volcar en el fútbol casi todas las sonrisas.

Los 2 llegaron con el potrero en la sangre a Mundial FC, casi una especie de talismán de la suerte para que los pibes puedan encontrarle sentido a la vida, ya no sólo al deporte.

Marcos -locuaz, verborrágico, pícaro- habla y su cara brilla. La sonrisa lo delata. Tiene un pie en el micro que lo depositará en San Lorenzo de Almagro y no oculta su felicidad.

Bruno es más tímido, introvertido, genuino. Baja la mirada ante la primera pregunta, pero rápidamente encuentra complicidad en Marcos y se suelta. El ya sabe de que se trata porque estuvo en San Lorenzo de Almagro y ahora va por la revancha en Defensa y Justicia.

Son 2 chicos con calle, que le enseñó lo bueno y lo malo de la vida, pero demostraron que el primer Mundial, el de no caer ante las debilidades, ya está ganado.

“A Mundial llegué cuando tenía 10 años. Fui solo y estuve más de 4 años hasta que en 2015 pasé a Olimpo, del cual soy fanático. Después de casi 3 años, y de insistir, me llegó esta chance de San Lorenzo, que me genera mucha alegría”, contó Marcos, el delantero.

“A mí me acercó mi tío, que jugaba en las menores de Mundial. Luego, en una prueba, fui seleccionado para jugar en San Lorenzo, donde estuve un año y medio, pero después me vine para Bahía, Liniers me abrió las puertas y ahora tengo la chance de una revancha en Defensa y Justicia”, agregó Bruno, el volante o lateral.

El agradecimiento forma parte de la esencia de estos chiquilines.

“El apoyo de la familia es fundamental. A mi mamá y a mis hermanos les voy a agradecer de por vida. Y al club Mundial también porque fue muy importante para poder tener un sueño y en luchar por lograrlo”, dijo el flamante futbolista de San Lorenzo.

“Es como dice Marcos. Hubo mucha gente que nos ayudó en momentos complicados. Y este es un momento hermoso para valorar lo que hicieron por nosotros. Estamos construyendo nuestro futuro y haciendo lo que más nos gusta, que es jugar al fútbol”, amplió el ahora jugador de Defensa y Justicia.

Persevera y...

“Mi historia para llegar a San Lorenzo es muy loca”, cuenta y se ríe Marcos.

—A ver, contala.

—La resumo (ja). El captador Daniel Luaces vino con River a hacer unas pruebas a Mundial FC el mismo día que llegué de Olavarría, donde estaba recuperándome en un centro de adicciones, y fui a verlo a mi hermano Alan. No fui a probarme, pero Andrés (Rebollal) insistió para que me probara, me prestaron unos botines y entré.

—¿Y?

—(Interrumpe el propio Andrés). No te lo va a decir porque es muy humilde, pero lo vieron tocar la pelota 2 veces y lo separaron.

“Me fue bien”, acota Marcos con una sonrisa bien ancha y continúa con la historia.

“La cosa fue que Luaces se va a San Lorenzo y nos fuimos a probar con Bruno. Pero el quedó y yo no. Me dijeron que me faltaba”, se lamentó.

Pero Marcos no claudicó, pese a otro intento fallido en Lanús, donde pasó las pruebas, pero cambiaron la estructura de los coordinadores y se perdió la chance.

Hasta que el tren pasó otra vez...

“Después del paso por Olimpo, donde me fue muy bien, sentía que estaba listo para otra oportunidad y lo llamamos a Luaces para otra prueba. Y me fue bien”, dijo con orgullo.

En esa última chance, Agüero marcó 2 goles en 20 minutos.

Bruno, por su parte, ya sabe lo que es codearse en el fútbol de capital.

“Mi historia no es tan loca, ja. Cuando fui a San Lorenzo tenía 13 años y me costó adaptarme, pero luego del paso por Liniers, donde Walter Carrio y el plantel de Primera me abrieron las puertas, me llegó esta chance de jugar en Defensa y Justicia que es muy importante porque quiero tener una revancha”, resaltó.

—¿Y cómo se dio lo del "Halcón"?

—Con la reserva de Liniers le ganamos a Olimpo 1 a 0 y vino Ezequiel Miralles a decirme que habían anotado mi nombre para hacer una prueba en Defensa. Allá paré en la pensión, entrené 3 días y me dieron la noticia que habíamos quedamos con Adrián Pedraza (otro de los chicos que llegó desde el "Chivo").

Tanto Bruno, cuando estuvo en San Lorenzo, y ahora Marcos contaron con la hospitalidad de Carlos Benavidez, el escultor que inmortalizó la estatua de Diego Maradona -entre otras- en el predio de Mundial FC.

“Lo que hizo por nosotros es para sacarse el sombrero y aplaudirlo”, resaltó Marcos.

“Es un crack”, añadió Bruno.

El fútbol como trampolín de la vida

Marcos y Bruno se criaron en Noroeste. Y como pibes de barrio, conocieron el lado más oscuro de sus calles: las adicciones.

“Cuando sos chico no te podés controlar y te dejás llevar. Tenía la mente en una nube”, contó Marcos sobre el acceso a las drogas.

Pero, con el apoyo de su mamá Patricia y un club con una gran sentido de la formación futbolística y humana como Mundial FC, pudo salir adelante.

“Hay que creer que podés encontrar el camino para salir de todo esto. Tengo el don de poder jugar a la pelota que me dio la posibilidad de estar viviendo todo esto, algo que jamás me lo hubiese imaginado”, se esperanzó.

El delantero sigue sorteando golpes.

“El 7 de enero, un día antes de mi cumpleaños, falleció mi hermanito de 15 años. Se dejó llevar por las adicciones, tomó una mala decisión y se suicidó”.

Bruno también dejó sus sensaciones.

“Hay que hacer un gran esfuerzo para salir de la droga, pero se puede. Y disfrutar al máximo estos lindos momentos porque más que uno esté lejos de la familia y los amigos”.

El futuro dirá hasta dónde llegarán, pero estos dos pibes ya ganaron su propio Mundial...

Sus perfiles

Los datos del punta

-Nombre: Marcos Gabriel Agüero

-Lugar y fecha de nacimiento: Bahía Blanca, 8 de enero de 2001.

-Puesto: Delantero.

-Clubes: Mundial FC, Olimpo y San Lorenzo de Almagro.

-Espejos: Radamel Falcao García y Lautaro Martínez.

El identikit del volante

-Nombre: Bruno Ramiro Ocampo.

-Lugar y fecha de nacimiento: Bahía Blanca, 29 de junio de 2002.

-Puesto: Volante o lateral por izquierda.

-Clubes: Mundial FC, San Lorenzo de Almagro, Liniers y Defensa y Justicia.

-Espejos: Nicolás Tagliafico y Marcelo.