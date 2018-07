Mujeres líderes que quieren ser protagonistas del cambio

Las cifras son inapelables. Las mujeres ganan hasta un 27 por ciento menos por la misma tarea y muestran tasas de desempleo que pueden hasta más que duplicar a las generales en el segmento de las menores de 30 años. Pero pese a ello, hay acciones para llevar más justicia e igualdad de género a un mundo históricamente dominado por los hombres, empoderando a las mujeres.

Un ejemplo es la jornada “20+20 Mujeres liderando el cambio” que la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales llevó a cabo esta semana en nuestra ciudad.

El evento, que se desarrolló en el salón de la Cámara Arbitral de Cereales, contó con varias ponencias destinadas a promover el emprendedorismo y el liderazgo entre las mujeres, con la premisa de compartir en lugar de competir con los hombres.

Minutos antes, dos de las participantes y expositoras de la jornada recibieron a este diario en el salón de conferencias que la Cámara tiene en el 600 de calle Saavedra.

Se trata de la presidente de la Fundación Global y representante del W20, el grupo de afinidad del Grupo de los 20 países de mayor desarrollo económico del planeta (el G20) que busca promover el empoderamiento económico de las mujeres, Graciela Adán, y de la gerente de Relaciones Institucionales de Coca Cola, Mara Leonardi.

Los tramos salientes, a continuación:

--El mercado laboral, ¿discrimina a las mujeres?

Graciela Adán: En cierta forma sí, porque las mujeres ganan un 27 por ciento menos que los hombres y todavía se ve una importante concentración de los mandos en manos masculinas, a nivel mundial, apenas el 1% de los CEO de empresas son varones.

“Los mandos medios en tanto tienen a un 17 por ciento de mujeres, lo cual indica que todavía es mucho lo que queda por avanzar”.

“La mujer se incorpora en forma masiva al mundo del trabajo en los años setenta, pero ingresa en los cargos administrativos, dificultándose el ascenso a posiciones de mayor importancia en las compañías".

“Sin embargo, se han logrado enormes avances y contrariamente a lo que podría pensarse, los mayores los vemos en los países emergentes, no en los desarrollados”.

“Fíjese que en América Latina hemos tenido presidentes mujeres, algo que es inusual, incluso, en países con elevado nivel de desarrollo socioeconómico, como los EE.UU.”

--¿Hay diferencias entre el liderazgo ejercido por una mujer y el que practica un varón?

GA: Claramente. El hombre tiende a ser unidireccional y se posiciona desde el mando, la autoridad, en cambio las mujeres, como estamos acostumbradas a hacer más de una cosa a la vez, poseemos una mayor flexibilidad a la hora de estar al frente de una compañía".

“Pero quiero dejar en claro que nuestra postura no es echar hombres de los lugares de poder para poner mujeres.

"Nosotras no queremos ni alentamos a competir, sino que queremos compartir con los hombres, que es muy diferente”.

“Claro que eso no va en detrimento de nuestra lucha por tener sus mismos derechos”.

--¿Qué políticas de apoyo y empoderamiento de las mujeres tiene una gran multinacional como Coca Cola?

Mara Leonardi: Desde Coca Cola fomentamos la diversidad en el marco de nuestra filosofía de sustentabilidad.

"Creemos que cada persona es distinta y que desde su individualidad tiene mucho para aportar".

“Yendo a su pregunta, puertas adentro de la compañía nos concentramos en darle a las mujeres la posibilidad de que puedan avanzar en sus carreras".

"De hecho, hay muchas políticas en ese sentido, como el regreso al trabajo de las mujeres que son madres, con menos horas, para que puedan estar más tiempo con sus hijos".

“Además, fomentamos los reemplazos con asignaciones temporarias entre mujeres, es decir, cuando una mujer accede a una licencia por maternidad por ejemplo, es automáticamente relevada por otra mujer. Así, permitimos a quienes están en otra etapa de sus carreras acceder a posiciones de importancia, adquiriendo experiencia".

“Puertas afuera trabajamos mucho en el empoderamiento económico de la mujer".

"Como el 85% de los kioscos y los almacenes de la Argentina está manejado por mujeres, y esos comercios son parte de nuestra cadena de valor, asumimos el compromiso de que esos negocios puedan crecer y ser sustentables en el tiempo".

“Por este motivo, trabajamos hace tres años con Fundación Global y la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) para dotarlas de herramientas que les permitan mejorar sus comercios en todas sus aristas, como la comercialización y la formalización tributaria, por citar apenas algunos aspectos”.

“En tanto, asumimos, a nivel mundial, el compromiso de empoderar a cinco millones de mujeres de cara a 2020”.



Difícil, no imposible

--¿Por qué cuesta tanto a las mujeres llegar a posiciones altas en el mundo corporativo? ¿es difícil sobresalir en un entorno dominado por los hombres?

GA: ¡Porque los que deciden son hombres!.

"Muchas decisiones en las compañías grandes o en el mundo de la política, como los ascensos o los integrantes de las comisiones donde se debaten ciertos temas en el Legislativo, se toman en ámbitos informales, distendidos, afuera del laboral ¿y qué mujer con una familia puede ir a jugar un partido de fútbol a las diez de la noche o salir hasta la trasnoche? Claramente, es más complejo".

"Por eso tenemos que llegar al 2020 con mayores cambios".

ML: En mi caso particular, tuve jefes hombres y no sentí que me pusieran un techo".

"Incluso, los hombres de mi familia, como mi papá o mi marido, me han apoyado mucho y eso es fundamental para poder llegar”.

“Pero creo que ya estamos viendo el cambio. No es tan fácil dejar a las mujeres de lado".



Liderando el cambio

“20+20 Mujeres liderando el cambio” se denominó la jornada que se llevó a cabo el jueves de esta semana, ante un nutrido auditorio donde se dieron cita empresarias, profesionales y emprendedoras de la ciudad.

La idea del encuentro fue debatir y compartir acerca del rol de la mujer como transformadora del mundo.

Fue organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Bahía Blanca, que desde hace casi dos años busca un espacio para visibilizar el rol femenino en el ámbito mencionado.

A pesar de los importantes avances logrados en los últimos años, nuestro país cayó en el ránking de paridad de género por mayor brecha en salarios.

Según el informe anual del Foro Económico Mundial sobre equidad entre hombres y mujeres, el país cayó del puesto 33 al 34 entre 144 naciones.

Por ello, una de las premisas de las organizadoras y las participantes de la jornada fue la de empoderar económicamente a la mujer, apoyando a las emprendedoras y empresarias locales.

En ese sentido, desde la UKRA, su titular, Adrián Palacios, y Lidia Castelar, asesora de la entidad, dictaron una capacitación acerca de como iniciar un pequeño negocio.

La capacitación abarcó aspectos relacionados con el marketing y la formalización impositiva, entre otros puntos destacables.

Con respecto a la problemática de la mujer empresaria, uno de las cuestiones tratadas fue la falta de acceso a los créditos o beneficios comerciales, por ejemplo, ya que existen complejas normativas, procedimientos, falta de acceso al crédito y escasos estímulos del medio donde actúan.

Un ejemplo claro es la carencia de financiamiento y la poca información disponible sobre las alternativas de financiación para sus empresas.



Acerca del W20

El lanzamiento del "Women 20" (W20) o "Mujeres 20" en Argentina fue el 11 de diciembre del año pasado.

Para sus impulsoras, se trató de un evento de singular importancia para el programa de crecimiento inclusivo del G20, en el cual la agenda de empoderamiento económico de la mujer es un pilar central.

Esta agenda también será clave en 2018, bajo la presidencia de Argentina del G20, a fin de construir consensos para un desarrollo equitativo y sostenible, tal como lo indica el lema anunciado por el presidente Mauricio Macri.

L20 (trabajadores), empresas (B20) y científicos (S20) son otros de los grupos de afinidad del G20.