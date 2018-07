Caso Margiotta: aún no se sabe si el juicio se hará antes de fin de año

El segundo juicio oral por la violación seguida de muerte del menor Federico Nicolás Margiotta, hecho registrado durante 2002 en Coronel Pringles, todavía no tiene fecha definida y la intención de hacerlo antes de fin de año aún está en duda.

Es que la defensa de Jorge Fabrizio -acusado junto con Pedro Martínez-, a cargo del doctor Rubén Diskin, fue en queja ante la Corte Suprema de Justicia por un recurso rechazado en Casación, contra la decisión de realizar un nuevo debate.

La duda está planteada en saber si la apelación de Diskin genera un efecto suspensivo en el proceso. Recién después de la feria judicial lo resolverá el tribunal, especialmente integrado por los jueces Eduardo d'Empaire, Ricardo Gutiérrez y Hugo de Rosa.

En tanto, la Corte todavía no decidió si admite o no la queja, presentada en abril.

En el borrador del tribunal se había planteado la posibilidad de hacer el nuevo juicio en octubre, teniendo en cuenta que, de esa manera, se evitaría la prescripción del delito sexual (vence en noviembre), aunque la fecha está sujeta al resultado de las mencionadas cuestiones pendientes.

Paralelamente, el tribunal tiene que definir si acepta la nueva prueba ofrecida por el fiscal Rodolfo de Lucía (6 testigos) y las defensas (2 testigos) durante la audiencia preliminar, que se desarrolló hace algunos días. Luego de ese acto se definió que el juicio tenga una duración de no más de 5 días.

Debate anulado

A fines del año pasado, el Tribunal de Casación resolvió anular el fallo, por el cual (durante 2007) Fabrizio y Martínez habían sido absueltos por el crimen del chico de 13 años, y ordenó que se realice un nuevo debate.



Casación valoró de manera positiva los controvertidos testimonios de dos hermanas -de apellido Gorordo-, quienes habían señalado a los acusados como autores del asesinato del menor. A esa prueba la respaldaron con otros elementos para llegar a la conclusión de anulación del juicio anterior.

En el fallo de origen, el tribunal bahiense había considerado que no se logró demostrar la coautoría responsable de los imputados (estuvieron detenidos 840 días) y criticó duramente la tarea de la fiscalía, calificada de “poco ortodoxa”.

Sí probó que, entre 72 y 96 horas antes de la tarde del 28 de agosto de 2002, en un lugar no precisado de Pringles, el adolescente fue abusado sexualmente y ultimado por asfixia mecánica, mediante sumersión y sofocación.

“Nosotros seguimos igual, no vamos a asumir la muerte (de 'Nico') hasta que se haga justicia. Nunca escuché que haya ocurrido un crimen como este”, había dicho Eva Molina, madre del chico, en una entrevista a La Nueva. de hace algunos meses.