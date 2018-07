Importantes definiciones de Dietrich para Bahía Blanca y la región

Adrián Luciani / aluciani@lanueva.com

Varias definiciones de peso, muchas de las cuales seguramente tendrán gran impacto en Bahía Blanca y la región, dejó ayer la visita a la ciudad de Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación.

En una entrevista exclusiva brindada a "La Nueva.", luego de presentar en el puerto local el tren a Vaca Muerta y recorrer las obras en Sesquicentenario, El Cholo y ruta 33, el funcionario aludió al presente y futuro de las rutas y trenes que tienen a Bahía Blanca como epicentro.

En tal sentido expresó su compromiso con la concreción de las grandes autopistas en marcha (Sesquicentenario - El Cholo y ruta 33) y dijo que es intención del gobierno nacional licitar antes de fin de año la autopista Bahía Blanca - Dorrego (mal llamada autopista a Monte Hermoso).

Tras señalar que el puerto de Bahía Blanca es el puerto de aguas profundas que requiere el país, anunció que en pocos días más se licitará la recuperación de los talleres ferroviarios de Coronel Maldonado.

También descartó que el tren de Vaca Muerta pueda llegar hasta la mina de potasio de Vale, en el sur de Mendoza ,y admitió que todo el esfuerzo de la Nación en materia ferroviaria está puesto en los trenes de carga y no en los de pasajeros en el interior del país.

A continuación se transcriben los tramos principales del diálogo mantenido por Dietrich con La Nueva, del que tomó parte también el intendente municipal Héctor Gay.

--En su disertación en el puerto Usted dijo que Bahía Blanca y Neuquén son las ciudades argentinas con mayor potencial. ¿En qué basa esa afirmación?

--En el país hay varias ciudades con altísimo potencial, por caso Purmamarca, Cachi, Iguazu, Ushuaia, etc, pero ahí hay claramente muchas oportunidades por el turismo, pero desde el punto de vista del crecimiento de la economía, de la industria, siento que Bahía y Neuquén son las ciudades con más potencial. Neuquén hoy vibra básicamente por Vaca Muerta. Todo eso es actividad económica y como dice el presidente Macri las inversiones hacen que el país se desarrolle.

--¿Y Bahía Blanca?

--Bahía tiene el único puerto de aguas profundas de la Argentina y que creo que va a ser así por mucho tiempo porque es un puerto muy estratégico. Muchas veces se dijo que la Argentina necesita un puerto de aguas profundas y ese puerto es el de Bahía Blanca. Ahora, por su infraestructura y con el tren Norpatagónico se consolidan dos ejes que van a ser pivotes del crecimiento del país.

--¿Sigue sosteniendo que las dos grandes autopistas en marcha (El Cholo - Sesquicentenario y ruta 33) se van a terminar?

--Se están haciendo y eso es lo importante. Nosotros recibimos falta de infraestructura, corrupción y hoy, dos años después, podemos mostrar que estamos haciendo esas obras y estamos recuperando los ferrocarriles. Y le digo más, lo estamos haciendo con planificación, con una visión federal.

--¿No teme que la coyuntura económica termine demorando estás obras?

--No, las que están en marcha en Bahía tienen un ritmo impresionante y esto no pasa sólo acá, sino en muchas otras ciudades del país.

--¿Es decir que está convencido que esos grandes proyectos para Bahía se salvarán del ajuste?

--Por un lado tenemos anunciadas las obras de PPP (Participación Público Privado) que comenzarán en los próximos meses y que están fuera de las restricciones fiscales. Además tenemos un plan de obras sobre el que estamos trabajando fuertemente. Quizás alguna obra que no comenzamos se demore un poco más, pero el presupuesto 2019 será en obras mayor que el actual.

--Por ejemplo, el contrato para convertir la ruta 3 en ruta segura, entre Azul y Dorrego ¿se va a firmar en los próximos días?

--Los adjudicatarios tienen hasta fin de mes para firmar, aquellos que no firmen tendrán una penalidad de 15 millones de dólares que ingresarán al Estado y nos van a servir para seguir haciendo obras, y ese corredor será relicitado.

--En este contexto, se anima a afirmar que la segunda etapa de los PPP, donde está la autopista Bahía Blanca – Dorrego, ¿va a salir a licitación este año?

--Sí, estamos trabajando para eso, lo más probable es que sí, esa es nuestra expectativa, primero queremos armar bien este proyecto de las primeras PPP, de estar seguros de que los contratos se terminan y si pasa algo relicitar y después pasar a la etapa 2.

--Una materia pendiente en Bahía Blanca es sacar los trenes de la ciudad y llevarlos a zonas menos urbanizadas. Hasta ahora se advierte que el tren a Vaca Muerta no incluye una reforma ferroviaria en tal sentido, sino sólo recuperar la vía al Neuquén. ¿Esto quedará para el futuro o no está contemplado?

--La realidad es que todas estas cosas que estamos haciendo son las que no se hicieron, la mayoría deberían haber estado hechas para poder abocarnos a resolver otros problemas. Hoy me decía el intendente Gay que el camino Sesquicentenario se hizo cuando la ciudad cumplió 150 años, en 1978, es decir que pasaron 40 años sin una obra allí. Hay que ver cómo creció Bahía y no se hizo prácticamente nada. Ahora debemos focalizarnos en lo prioritario porque si no no hacemos nada, y si hacemos lo prioritario vamos a ir haciendo todos estos deseos que tenemos porque no vamos a tener que concretar en el futuro lo que hicimos hoy.

¿Y los trenes de pasajeros?

--No hay duda de que los trenes de carga son prioritarios para el gobierno nacional, pero los de pasajeros de larga distancia, como el tren Buenos Aires - Bahía Blanca -Bariloche ¿Serán incluidos en una etapa posterior o directamente no los ve viables?

--Es una cuestión de prioridades, la prioridad son los trenes de carga y tenemos pensado invertir 10 mil millones de dólares en recuperarlos, esto es algo que jamás se hizo desde que fueron construidos, hace 100 años. Todo esto es muchísima plata pero el desarrollo de las economías regionales del interior del país se basa en los trenes de carga.

--La gente del interior reclama por el regreso de los trenes de pasajeros...

--Lamentablemente hay una visión un poco folklórica de que el desarrollo viene con los trenes de pasajeros, pero el mundo cambió. Cuando los trenes de pasajeros desarrollaron ciudades no existía el avión y la realidad es que con la competencia en el sector aéreo o las low cost la gente va a llegar en una hora y media o dos a Bariloche de una forma mucho más económica de lo que saldría un tren de pasajeros. En las grandes distancias el tren va perdiendo pasajeros frente al avión porque cada vez es más económico. Nosotros hemos hecho avances importantes en los trenes de pasajeros.

--Sí, pero las hicieron en el área Metropolitana.

--Mejoramos el tren a Rosario, también a Bahía Blanca, a Mar del Plata, pero lo importante ahora es desarrollar los trenes de carga porque benefician a las economías regionales.

--El tren a Vaca Muerta puede tener una extensión al sur de Mendoza por el tema del potasio?

--Todo desarrollo económico que puede financiar una extensión del tren se puede hacer, pero esto hoy no existe, es un tema que hemos analizado, vimos los proyectos y no hay nadie que este dispuesto a invertir para que el tren llegue hasta el sur de Mendoza, sí hasta Añelo, en Vaca Muerta.

Los talleres Maldonado

--¿Qué pasará con los talleres Maldonado? Hay rumores de una pronta licitación.

--Así es. Estamos apuntando a licitarlos a fin de mes. Hicimos un proyecto similar con los talleres de Mechita, que están cerca de Bragado.

Esos talleres fueron la muestra de la decadencia de la gestión en la provincia de Buenos Aires, con Ferrobaires que tenía 3.000 personas y que no brindaba ningún servicio, con talleres que estaban cerrados hace un montón de tiempo y personas que no trabajaban. A Mechita fue a invertir un grupo ruso y hoy está en funcionamiento, la gente volvió a trabajar.

Antes del mundial estuvimos con el presidente Macri y con la gobernadora Vidal. Ahora estamos haciendo un proceso similar con Maldonado porque va a ser un lugar estratégico para el desarrollo del tren Norpatagónico.

--¿Ya hay interesados?

---Entiendo que sí y estamos muy avanzados en la licitación.