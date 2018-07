Sportiva tuvo que exigirse frente a El Nacional

Sociedad Sportiva se quedó con un triunfo valioso en condición de local frente a El Nacional, por 45 a 30, por la cuarta fecha del Regional Pampeano A de rugby.

Con este resultado, logrado con punto bonus, Sportiva pudo subir en las posiciones también por la derrota sufrida por San Ignacio ante Mar del Plata Club (42-0).

A pesar que el ganador tuvo una jornada opaca tanto en el scrum (3 contra 9) como al patear a los palos (4 aciertos sobre 9), su dinámica y practicidad en el abierto le permitieron conseguir 7 tries.

El local se puso en ventaja 17-6 a los 25m con tries de Fermín Santos (clave en la conducción), Francisco Cantalejos y Felipe Doria. Sin embargo, El Nacional tuvo en el pie de Martín Marbella el camino para la recuperación (6/7). Porque la visita aprovechó cada infracción del blanco y cada conversión de try para tener un breve momento de dominio (6-5, minuto 14), igualar al entretiempo (20) y generar suspenso en el cierre (se arrimó 35-30 a los 63m.).

En los primeros 7m del segundo período Las Palomas tomaron aire con dos vistosos tries de Matías Imbellone (el segundo tras vistosa jugada individual que nació en campo propio por al sacarle una pelota de las manos al rival). Con otro de Ignacio Payero el local se alejó 35-23 a los 54m.

Pero en los últimos 10 minutos, con siete cambios efectuados, Sportiva tuvo que apelar a un plus de entrega en defensa para controlar el juego corto de los forwards celestes.

Primero los hizo retroceder y luego obtuvo un penal que facturó Manuel Santos (38-30, a los 73m.). Y a los 79m recuperó la posesión tras un knock on que pasó de line ganado al segundo try de Francisco Cantalejos para las cifras definitivas.

Esta es la síntesis del partido:

Sociedad Sportiva (45): Mariano Mares Levis, Matías Stalldecker, Matías Lindner; Felipe Doria (a) y Francisco Cantalejos; Juan Robles, Juan Galíndez, Juan De las Heras; Ignacio Ficcadenti y Fermín Santos; Ignacio Payero, Manuel Santos, Guido Alvarez Font, Matías Imbellone; Rocco Bellingeri. Entrenadores: Bernardo Stortoni, Juan Manuel Doria y Juan Cruz Rigal.

El Nacional (30): Franco Ciucci (a), Santiago Salvatori, Leonardo Mendoza; Víctor Laumann y Joaquín Falcón; Santiago Jackson, Nicolás Sandoval, Juan Francisco Sierra; Santiago Balsamello y Juan Manuel Nardi; Julián Severini, Martín Marbella, Cristian Filliottrani, Cristian Ríos; Roberto Alioto. Técnico, Mariano Marsili.

PT: 6m try de F. Santos (S), 9m y 14m penales de Mart. Marbella (EN), 17m try de Cantalejos (S), 25m try de F. Doria (S) convertido por Ficcadenti, 27m try de J. Severini (EN), 33m try de Laumann (EN) convertido por Mart. Marbella y 39m penal de Ficcadenti (S). Parcial: Sportiva 20-El Nacional 20.

ST. 3m y 7m tries de Imbellone (S), 13m penal de Mart. Marbella (EN), 14m try de Payero (S), 23m try y conversión de Mart. Marbella (EN), 33m penal de M. Santos (S) y 79m try de F. Santos (S) convertido por M. Santos.

CAMBIOS. 6m Arza por De las Heras, 53m. F. Díaz por Mares Levis, Biondo por Stalldecker, Zanoni por Alvarez Font y Köhler por Ficcadenti, 65m Lance por Galíndez y Elorza por Imbellone y 78m Duarte por Lindner en Sportiva; 17m A. Salvatori por S. Salvatori, 39m Nador por Nardi, 63m Ciancaglini por J. Severini y B. Pérez por Balsamello y 78m L. Severini por Jackson, en El Nacional.

ARBITRO. Federico Fioravanti (Sur).

CANCHA. La Carrindanga (Sportiva).

Universitario sumó otra derrota

El viaje a Sierra de los Padres terminó con otra derrota para Universitario. El equipo de nuestra ciudad cayó ante Comercial (Mar del Plata) por 48 a 14, en otro de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha del Pampeano A.

Las Pirañas siguen sin poder ganar en la fase clasificatoria, después de un inicio de torneo en el que afrontaron tres salidas en cuatro partidos.

Los puntos del equipo rojo llegaron por tries de Joaquín Cuchán y Facundo Freire, con conversiones de Martín Tealdi.

La jornada de hoy fue muy particular porque después de mucho tiempo los cuatro ganadores lo hicieron con punto bonus.

Mar del Plata Club, el último campeón, derrotó a San Ignacio 42 a 0 como visitante, mientras que Sporting venció a Universitario (Mar del Plata) 40 a 14 como huésped, en partido dirigido por el bahiense Ramiro García Gamero (Sur).

Ambos se mantienen invictos y encabezando las posiciones, que quedaron así: 1º) Mar del Plata y Sporting, 20; 3º) Comercial, 13; 4º) Universitario (M) y Sportiva, 9; 6º) San Ignacio, 5 y 7º) El Nacional y Universitario (BB) sin puntos.

La quinta fecha se jugará el próximo sábado, con este programa: El Nacional-Universitario (BB), Sporting-Comercial, Mar del Plata-Universitario (MdP) y Sportiva-San Ignacio.

Sube Argentino

Hoy en nuestra ciudad también jugó Argentino por el Regional Pampeano B. Por la cuarta fecha derrotó a Los 50 de Tandil 42 a 29, en partido dirigido por Joaquín Lobato (Sur).

El equipo azul estuvo en desventaja 14-0 a los 27m, pero se recompuso y con cinco tries se fue al descanso 29-17 arriba, ventaja que logró mantener en el complemento.

El punto bonus logrado, producto de los 7 tries conseguidos frente a los 4 del rival, le permitieron subir al segundo lugar en las posiciones y quedar a tres puntos del líder Biguá.

El equipo marplatense derrotó hoy a Los Cardos 28 a 16 como visitante. Además, Pueyrredón logró su primera victoria en el torneo (12-10 a Los Miuras).

Hoy completarán la fecha Santa Rosa RC-Uncas de Tandil, a las 15 y con arbitraje de Rodrigo Lofvall (Sur).

Posiciones: 1º) Biguá, 19; 2º) Argentino, 16; 3º) Los 50 (T), 13; 4º) Uncas, 10; 5º) Los Cardos, 10; 6º) Pueyrredón, 4; 7º) Santa Rosa, 1 y 8º) Los Miuras, 1.