"Lo maté porque era él o yo", dijo Pity Álvarez al entregarse

El músico de rock Cristian Pity Álvarez se entregó esta mañana a la policía y reconoció que mató a Cristian Díaz, aunque afirmó que lo hizo en defensa propia.

"Lo maté porque era él o yo", afirmó Alvarez, en declaraciones formuladas poco antes de ingresar a la Comisaría 52, del barrio porteño de Villa Lugano.

El cantante agregó que "cualquier animal haría lo mismo", al justificar el asesinato de Díaz.

"No vengo a declarar, vengo a contar lo que pasó. Lo maté porque si no me iba a matar él", insistió.

El líder de la banda Viejas Locas, según un testigo, mató de al menos 2 tiros en la cabeza con una pistola calibre 7.65 a la víctima en el complejo habitacional Samoré.

El hecho se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en ente las torres 11 y 12 del barrio situado en Dellepiane y Escalada.

Según dejaron trascender fuentes policiales, tras el crimen Álvarez escapó a la carrera hacia la autopista Riccheri.

Su abogado, Sebastián Queijeiro, había dicho ayer que "ya con los testimonios" de los vecinos de Villa Lugano, el músico estaría "muy complicado".