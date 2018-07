Identificaron a dos personas que amenazaron a Macri por Twitter

El Ministerio de Seguridad informó hoy que identificó a dos personas que residían en la ciudad de Mar del Plata y que en 2016 y 2017 escribieron amenazas contra el presidente Mauricio Macri en Twitter.

Se trata de un hombre, que fue detenido y trasladado a la delegación local de la Policía Federal, y una mujer que "quedó identificada en la causa", indicó un comunicado difundido por la cartera que encabeza Patricia Bullrich.

"Nosotros decimos claramente no a la impunidad, no a la permisividad de que a la violencia la tomemos como algo cotidiano y común, por eso vamos a seguir trabajando, junto a las fuerzas federales y el Poder Judicial, para que estos hechos no queden impunes", indicó la ministra.

Con el nombre de usuario @BrunoBFS, el hombre detenido había escrito el 17 de noviembre de 2017 en la red social un mensaje que decía: "Te voy a matar basura, ayudas a los ricos y ladrones hdp, por qué no ayudas a los discapacitados jubilados y das más trabajo".

Tras detectar que vivía en Mar del Plata, la Policía Federal allanó su domicilio actual y secuestró un teléfono celular sin chip ni número de IMEI visible y otro marca Móvil con chip de la firma Personal y dos números de IMEI distintos.

El Juzgado Federal 1 de Mar del Plata a cargo de Santiago Inchausti dispuso el secuestro del material probatorio y el traslado del involucrado a la delegación local de Policía Federal, se informó.

Por otra parte, los efectivos de la Policía Federal también identificaron a una mujer residente en esa ciudad que el 11 de agosto del 2016, mediante la red social y con la cuenta @magiemoreira escribió: "Macri en Mardel? Ya voy con mi AK-47".

La cartera de Seguridad informó que se allanó la vivienda de la mujer, donde fueron secuestrados cinco celulares de la empresa Claro, un módem, una netbook, un pendrive y una pc, y que la mujer "quedó identificada en la causa". (NA y La Nueva.)