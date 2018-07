¿Se va o se queda?: Cristian Pavón habló sobre su futuro antes de reincorporarse a Boca

Tras disputar el Mundial de Rusia con la selección argentina, Cristian Pavón viajó hoy hacia Estados Unidos para sumarse a la pretemporada de Boca.

"Dejamos todo en cada partido, si bien no se llegó donde esperábamos con los jugadores que teníamos, que son los mejores del mundo, como Leo. Si no se llegó fue porque por ahí intentábamos, buscando siempre, pero tuvimos mala suerte", afrirmó el delantero xeneize.

En cuanto a su futuro, ligados a Boca y a los rumores de una posible venta a Barcelona, "Kichan" también fue claro.

"Todavía no hablé bien con mi representante (Fernando Hildalgo), intenté alejarme un poco de todo para disfrutar las vacaciones. Se está encargando él con mi viejo, tratando de arreglar todo para que si Dios quiere me pueda quedar", dijo.

"Escuché los comentarios de Barcelona, pero todavía no llegó nada, dije que quería jugar la Copa y voy a hacerlo. Si viene una oferta de afuera obvio que es muy lindo, porque que te busquen de Europa es muy importante, pero desde un primer momento dije que me quiero quedar a jugar la Libertadores", apuntó.

Además, el cordobés evitó referirse a la continuidad de Jorge Sampaoli como entrenador y afirmó: "No estoy al tanto, no soy nadie para decir lo que va a pasar, prefiero no hablar de eso y que se arreglen entre ellos".

Pavón jugó 153 minutos durante Rusia, siendo una pieza de recambio entre las variantes de Sampaoli (fue titular en la eliminación ante Francia).

"El Mundial no estaba para cualquiera, hubo equipos que sorprendieron bastante y que nosotros no lo podíamos creer. Es así de peleado, porque cada país se mata por llegar al objetivo, ahora les tocó a Francia y Croacia, que tienen muchas características muy buenas, trayectoria, buen pie... que gane el mejor", remarcó.

Ahora, Pavón se enfocará de lleno en la pretemporada con Boca, donde el entrenador Guillermo Barros Schelotto lo espera para preparar el cruce frente a Libertad de Paraguay, por los Octavos de Final de la Libertadores.