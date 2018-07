Ordenan pericias psicológicas para el economista Milei tras la denuncia de una periodista

La Justicia salteña dispuso que se realicen pericias psicológicas para el economista Javier Milei y le ordenó que se abstenga de "ejercer actos de violencia" hacia una periodista a la que había calificado como una "burra que no sabe nada".

Las medidas fueron dispuestas por el juez de Violencia Familia y de Género de la localidad salteña de Metán, Carmelo Paz, tras un encuentro con el economista Milei que se llevó a cabo este miércoles en la sede judicial.

La disposición judicial se encuadra en la ley 7.888 de Protección contra la Violencia de Género y se aplicó a raíz de una causa judicial iniciada por la periodista Teresita Frías, que trabaja para el medio Info Salta y quien se consideró agraviada por los dichos de Milei durante una conferencia de prensa realizada el 27 de junio pasado en el Colegio de Abogados de esa ciudad.

Asimismo, Milei y su abogado, Marcelo Arancibia, fueron notificados de que el economista no podrá participar en calidad de disertante o panelista, ni en charlas o reuniones públicas en la ciudad de Metán, según lo publicado este jueves por el Diario El Tribuno de Salta.

Milei, durante la conferencia reaccionó ante una pregunta de la periodista tratándola de decir burradas y tener problemas graves de comprensión. "Sos una burra y hablas de cosas que no sabes. Te pones a opinar de cosas que no sabes un carajo, tenes graves problemas de comprensión", había manifestado Milei dirigiéndose a Frías.

En tanto, el pasado sábado, en una entrevista con el diario Perfil, el economista indicó que sabe que "no está bien" lo que ocurrió, pero reconoció que se lo ha dicho "a varias personas". "No hay excusas que valgan para eso. La realidad es que no está bien, no puedo seguir con esta boca de cloaca que tengo", se justificó. (NA)