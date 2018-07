Quieren que la gobernadora reforme la ley que fija el sueldo de los intendentes

La agrupación municipal Integración Ciudadana le remitió a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para que realice una modificación de la legislación tendiente a lograr una efectiva reducción del sueldo del intendente municipal y de otros a cargo de los municipios.

“Entendemos que no solo resulta suficiente marcar la exagerada diferencia en materia de sueldos percibidos por la gobernadora y el intendente, y entre éste y los trabajadores municipales sino que corresponde sugerir los términos de la reforma que la concrete”, señaló Elías Ferán, presidente de la mencionada agrupación, quien firma el petitorio.

El texto de la carta documento dice lo siguiente:

“En mi carácter de Presidente de la Agrupación Municipal Integración Ciudadana, de esta ciudad de Bahía Blanca, de conformidad con lo resuelto orgánicamente por institución que presido, me dirijo a Ud. con el objeto de proponerle que impulse una reforma legislativa. Se trata de la modificación del artículo 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades referido a los haberes que perciben los intendentes Municipales”.

“A la fecha, y no solo en nuestra ciudad, como resultado de la aplicación de la normativa vigente, los intendentes de algunos municipios de nuestra provincia, perciben haberes notoriamente superiores a los suyos y a los del señor Presidente de la República, generando también una notable diferencia con ingresos de la propia administración pública. No escapa a su elevado criterio que, en circunstancias económicas difíciles, la austeridad no sólo debe plasmarse en discursos sino en hechos. La modificación propuesta que a continuación indicamos, pretende sumarse a sus esfuerzos a favor de una reforma de mayor alcance, signada por la adecuada administración de los recursos públicos”.

“Propuesta modificación art. 125 LOM: “El Intendente gozará del sueldo que le asigne el Presupuesto, el que en ningún caso podrá ser inferior a siete y medio (7,5) sueldos mínimos. El sueldo mínimo a que hace referencia el presente artículo será el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría inferior del ingresante en el escalafón administrativo de cada Municipalidad, en su equivalente a cuarenta horas semanales, sin comprender ninguna bonificación o adicional, inherentes a la categoría inferior, que no estén sujetos a aportes previsionales. Los Municipios que tengan doce (12) y catorce (14) concejales deberán elevar el número de sueldos mínimos a nueve (9). Los Municipios que tengan dieciséis (16) y dieciocho (18) concejales, a diez y medio (10,5), y los que tengan veinte (20) y veinticuatro (24) concejales a doce (12). En todos los casos los presupuestos municipales podrán prever una partida mensual para gastos de representación sin cargo de rendición de cuentas, que no podrá superar la tercera parte (1/3) del sueldo bruto. El sueldo del Intendente y la partida que se asigne para gastos de representación, no podrán ser unificados”.

“Por otra parte, en el mismo sentido, el proyecto de modificación legislativa que se propicia, podría contemplar otras modificaciones a la L.O.M., extendiendo la reducción del uso de los recursos públicos, a otros “gastos de la política”, como lo son las dietas de concejales (art.92) y gastos en funcionarios políticos y de representación sin rendición de cuentas”.