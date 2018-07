Lautaro Martínez fue presentado en Inter: habló sobre el Mundial, la 10, su referente, la ayuda de Icardi y más

Desde el lunes Lautaro Martínez se encuentra realizando la pretemporada con el Inter de Italia, club al que migró tras su gran desempeño en Racing y luego de pasar sus vacaciones en Bahía y despedirse de Liniers.

Pero recién hoy, el bahiense fue presentado de manera oficial en conferencia de prensa y con su camiseta: nada más y nada menos que la Nº 10.

Repasá las mejores frases del "Toro":

-"Hubo contactos con Racing y cuando apareció Inter y me contó sus proyectos, no lo dudé; sé que es un excelente club. Diego Milito me habló mucho de lo que es club".

-"Con Mauro (Icardi) ya habíamos hablado ante de que yo llegue. Estoy muy agradecido por eso. Cuando llegué también se ha preocupado y me ha llamado, me ha preguntado si necesitaba algo: estoy muy agradecido, me está ayudando en el día a día".

-"Voy a trabajar para tratar de conseguirme un lugar en el equipo titular y dar lo mejor como siempre lo hice en Racing".

-"Me sentía muy preparado para jugar el Mundial, pero la decisión del entrenador fue no convocarme porque en la lista entran 23 jugadores. Sabía la importancia que tenían otros jugadores que están jugando grandes competencias y tenía más ventaja que yo. Tengo que seguir por este camino: pensar en superarme día a día y dar lo mejor en este club".

-"Un jugador en el que me inspiraba de chico es Radamel Falcao, siempre lo he dicho. Me gusta mucho su juego y su forma de pararse en el campo".

-"Usar el número 10 no es una presión extra para mi, ya que ya lo supe tener en Racing. Cuando llegué pregunté si estaba libre y en el club me dijeron que sí. Me recibieron muy bien y sobre todo los jugadores fueron muy simpáticos desde el momento en que me saludaron. Hay un gran grupo humano aquí y estamos todos trabajando con el cuerpo técnico para prepararnos de la mejor forma posible para la temporada".