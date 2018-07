El político bahiense al que Del Moro casi le pega un escobazo en un debate de la TV

El bahiense y exvocero del gobierno de la Alianza, Juan Pablo Baylac, tuvo anoche un tenso cruce con la periodista Olga Wornat en el programa Intratables que terminó con una humorada del conductor Santiago del Moro.

En medio de un debate sobre la posible candidatura de Marcelo Tinelli, las repercusiones del programa 678 y la crisis económica actual, Baylac afirmó que la discusión estaba "desmembrada" por culpa de los periodistas K.

En ese contexto, primero se cruzó con la militante y ex panelista del programa de propaganda del gobierno anterior, Cynthia García, afirmando que el presente es igual que el pasado y que de haber seguido la pasada administración las cosas serían peores.

Ahí saltó Wornat para negarlo y afirmar que "el presente es peor que el pasado".

"No, no es peor. El rumbo que la Argentina tiene hoy, gracias a dios y pese a los inconvenientes, es insuperable al lado del rumbo que llevábamos con el gobierno kirchnerista: íbamos a ser Venezuela", dijo Baylac.

Y la periodista le respondió: "No me gusta ese eslogan de campaña de 'íbamos a Venezuela'. No me gusta. Viví en Venezuela casi 6 años, sé lo que se vive ahí y me parece una falta de respeto que lo usen como eslogan. Es una mentira".

"¡Pero por supuesto que venía Venezuela! Gracias a Dios ganó Macri, porque lo que sería este país con Scioli, ¡mi Dios!", lanzó el bahiense.

Del Moro quería continuar con el debate con otros panelistas pero tanto Baylac como Wornat no se callaban. Por eso el conductor fue a buscar (como en casi todo el programa) una escoba y les advirtió: "Se callan o les pego un escobazo".