La semifinal del Mundial, Del Potro en Wimbledon y la final del básquetbol, lo destacado de la agenda deportiva de hoy

Fútbol

**Desde las 15, Croacia e Inglaterra se enfrentan en la segunda y última llave semifinal del Mundial Rusia 2018. Televisa TV Pública.

Básquet

**A partir de las 20.45, Napostá recibirá a Villa Mitre, en el primer partido correspondiente a la final de Primera.

Tenis

**No antes de las 11, el argentino Juan Martín Del Potro enfrenta al español Rafael Nadal, por los cuartos de final de Wimbledon. También se medirán Roger Federer vs Kevin Anderson (a las 9), Novak Djokovic vs Kei Nishikori (a las 9) y Milos Raonic vs John Isner (a las 11). Televisa plataforma ESPN.

Sóftbol

**La Selección Argentina Juvenil, con los bahienses Matías Molaro y Nahuel Sáenz, enfrentan a México por la quinta y penúltima fecha de la Zona A del Campeonato del Mundo de la especialidad.