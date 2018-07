Cartón Lleno: las líneas acaparan la jugada

Elsa Gregori, de Médanos, se sumó a Elda Esteva, de nuestra ciudad, y ambas se llevarán la nada despreciable suma de 2.000 pesos en efectivo. En tanto, el pozo mayor aún no fue reclamado y de no aparecer ganadores, la próxima semana disfrutaríamos, como lo establece el reglamento, de un superpozo de nada más ni nada menos que 40.000 pesos. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque, seguramente, con la publicación de esta doble grilla, algún lector al que le faltaban pocos números por tachar cantará ¡cartón lleno!

Números del cuarto día:

78 68 00 90 44 09 33 99 27 01 45 37 70 61 35 48 98 18