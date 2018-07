"Pochito" Troyansky jugará en Unión de Santa Fe la Superliga 2018-2019

El delantero Franco "Pochito" Troyansky se convirtió en uno de los refuerzos de Unión de Santa Fe para la temporada 2018-2019 de la Superliga Argentina.

El atacante de Algarrobo deja Olimpo para llegar al "Tatengue", club que adquirió el 50% del pase.

#IncorporacionesTatengues

Se llegó a un acuerdo con Olimpo para adquirir el 50% del pase de Franco Troyansky

📌 Resta definir detalles contractuales con el jugador pero tras realizarse la revisión médica el delantero sellará su vínculo por 3 años pic.twitter.com/rrpHe1Auyo — Club Atlético Unión (@clubaunion) 11 de julio de 2018

Troyansky -quien firmará por 3 años- disputó 57 partidos (33 como titular) con la camiseta del aurinegro entre Primera división y Copa Argentina.

El delantero de 21 años marcó 8 goles (7 en el torneo doméstico y uno en la Copa) en lo que va de su corta carrera en la elite del fútbol nacional.

A prueba

Siete futbolistas se incorporaron esta tarde a los entrenamientos del plantel profesional de Olimpo y serán evaluados por el cuerpo técnico, que definirá si alguno se suma como refuerzo para la temporada 2018/19 de la B Nacional.

Uno de los que se presentó en el predio de Teléfonos es un ex aurinegro: Mauro Olivi (35 años), quien defendió la camiseta olimpiense entre 2005 y 2009. El delantero pampeano, que el año pasado jugó en Liniers (Liga del Sur y Federal B), viene de actuar en Villa Menguelle de Jacinto Aráuz.

Otro jugador con pasado aurinegro que está a prueba es Bruno Pezzella (29 años), quien realizó parte de las inferiores en Olimpo. El hermano mayor de Germán (ex River, actualmente en Fiorentina de Italia) es volante central y últimamente se desempeñó en el ascenso italiano.

El resto de los futbolistas que intentarán ganarse un lugar en el plantel bahiense son: los defensores Gabriel Díaz (21 años, lateral izquierdo ex Racing) y Juan Manuel Martínez Pianetti (28 años, marcador de punta derecho de Suthery de Monte Hermoso); el volante ofensivo Blas Cittadini (21 años, ex Racing); y los delanteros Tomás Pavone (27 años, hermano de Mariano) y Maximiliano Luque (21 años, ex Lanús).