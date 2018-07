Argentina sigue con DT, pero sin ayudante: "Lo que tenía que decirle a Sampaoli se lo dije"

Jorge Sampaoli continúa como técnico de la selección argentina, pero sin ayudante de campo.

Es que Sebastián Beccacece, que en las últimas horas asumió con DT de Defensa y Justicia, afirmó que no volverá a trabajar con Sampaoli.

"Decidí poner fin a ese vínculo porque considero que no quiero volver a cortar la posibilidad de estar como conductor de un equipo. Me siento muy a gusto con ser entrenador y con la gente que me acompaña", reveló.

En una conferencia de prensa que dio junto a quienes serán sus ayudantes, Nicolás Diez y Martín Bressan, Beccacece habló de su paso por la Selección y una supuesta pelea con el técnico: "Lo que tenía que decirle a Sampaoli se lo dije a él".

"Tuve un vínculo muy cercano y directo con los 23 jugadores que estuvieron en el proceso y aprovecho para darles las gracias. Ha sido una experiencia positiva desde lo personal", cerró.

Qué pasa con el DT

Ayer hubo una reunión entre Sampaoli y el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, en el predio de Ezeiza. También participó Daniel Angelici.

Según se indicó, los dirigentes quieren que deje el cargo de entrenador de la selección argentina. Pero el técnico quiere cumplir el contrato que tiene firmado hasta 2022 y presentó un proyecto de cara al futuro.

Los dirigentes quieren que Sampaoli renuncie porque, de echarlo, tendrían que pagarle US$ 8.624.000.

En los próximos días seguirán las negociaciones, ya entre los abogados de las partes. Por lo pronto, Sampaoli dirigirá a la Selección Sub 20 en el torneo que se disputará en L' Alcudia entre el 28 de julio y el 8 de agosto.

El comunicado de la AFA

El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, acompañado del Vicepresidente 1°, Daniel Angelici, se reunieron hoy con el DT de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli.

La reunión, que se llevó a cabo en el predio de Ezeiza y duró aproximadamente una hora, fue acerca del desempeño y rendimiento del seleccionado nacional en la última Copa del Mundo que se disputó en Rusia.

Además, de conformidad con el vínculo establecido entre las partes y la metodología de trabajo implementada hasta la fecha, luego de la desvinculación de Sebastián Beccacece (a cargo del Sub 20), Jorge Sampaoli será el encargado de dirigir al representativo en el torneo que se disputará en L' Alcudia, Valencia, a finales de julio.

En tanto, en la próxima reunión de Comité Ejecutivo pactada para fin de mes, los dirigentes realizarán una evaluación conjunta de cómo ha sido el proceso del entrenador hasta este momento. (TN y La Nueva.)