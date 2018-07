Ciccone: suspendieron el veredicto por un planteo de recusación de Boudou

El Tribunal Oral Federal Nº 4 suspendió esta tarde la continuidad del juicio por la compra de la ex Ciccone Calcográfica hasta que una instancia superior resuelva la recusación del ex vicepresidente Amado Boudou contra uno de los magistrados.

Es que los jueces Gabriela López Iñíguez y Guillermo Costabel, si bien rechazaron la recusación de Boudou contra su colega Pablo Bertuzzi, también habilitaron la instancia de apelación para que el planteo se defina en la Cámara Federal de Casación Penal.

La audiencia se reanudará el 7 de agosto con las últimas palabras de los acusados, con lo cual la lectura de la sentencia prevista para el próximo jueves quedó finalmente suspendida.

Boudou y su amigo, el empresario José María Núñez Carmona, habían recusado este martes al presidente del Tribunal Oral Federal 4, Pablo Bertuzzi, por ser el candidato elegido por el Gobierno para ocupar una vacante en la Cámara Federal.

En los argumentos de cada una de las defensas se invocó la falta de imparcialidad por parte del juez, a raíz del interés que el Gobierno tiene en él para ocupar ese cargo clave y, en consecuencia, en el resultado del juicio que afronta Boudou.

"No comparto en nada la fundamentación", dijo Bertuzzi y remarcó que su candidatura para ocupar un cargo en la Cámara Federal es un hecho "público hace meses" y no de ahora ahora "con lo cual no es novedoso". (NA)