Tras mostrarse con un militante "provida", Vidal hablará sobre aborto con el arzobispo platense

Tras mostrarse junto a un militante "provida", la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recibirá el próximo miércoles al flamante arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, para hablar sobre el proyecto de legalización del aborto.

"Todavía no hablamos. La voy a visitar el miércoles para hablar de este tema y muchos más", sostuvo el representante eclesiástico, que asumió recientemente en reemplazo de Héctor Aguer.

En diálogo con Radio Continental, el titular del Arzobispado platense lamentó que "el debate sobre el aborto ha confrontado a la Iglesia con otros sectores que se preocupan por los derechos sociales, como sectores de izquierda y otros que se preocupan sinceramente por los últimos, por los abandonados".

"El debate que tendría que enriquecer el diálogo ha producido un efecto contrario, porque de algún modo ha agrandado la grieta", afirmó Fernández.

Para el arzobispo, "el debate no ha sido del todo aprovechado" y se quejó de que "el proyecto original casi no ha tenido cambios, sino pequeños maquillajes, y daba para que tuviera modificaciones importantes".

"Por año hay unas 240 muertes maternas, mujeres que mueren en embarazo, parto o puerperio. Unas 40 mueren por aborto. Las otras 200 mueren porque llegan al parto desnutridas, con diabetes, con polio, con un montón de problemas que no han sido tratados, no han sido atendido. De esas 200 no nos ocupamos", planteó.

Y concluyó: "Esta ley podía ser superadora y hace un planteo mucho más completo, mucho más integral y eso no ha sucedido. El debate no ha producido los resultados que uno podía esperar". (NA y La Nueva.)