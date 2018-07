"Es muy difícil no tomar una medida de fuerza con la actitud de este gobierno"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales de la provincia de Buenos Aires y de la CTA Autónoma de la provincia de Bunoes Aires, Oscar De Isasi se mostró crítico con el accionar del gobierno nacional y su par provincial a raíz de la descarga del ajuste en los trabajadores.

El dirigente sindical aseguró que “si el gobierno no cambia el rumbo económico, social y laboral hay que construir un nuevo paro nacional porque han retrocedido cuando las peleas han sido contundentes y masivas”.

“Desde que asumió Mauricio Macri a nivel nacional y María Eugenia Vidal en la provincia somos parte de un sector social en el cual se descarga la crisis permanentemente. El gobierno ha tranferido riquezas de todos los argentinos a los grupos más concentrados y a la vez ha descargado la crisis sobre los trabajadores en general, los trabajadores del Estado en particular y sobre los sectores más vulnerables”, señaló.

Con salarios promedio entre los 13 y 16 pesos, De Isasi dijo que “los presupuestos nacionales, provinciales y municipaless han disminuído o se han mantenido en el mejor de los casos en lo que tiene que ver con áreas sociales”.

Y sobre el descargo sobre los trabajadores y trabajadoras del país, sostuvo que “el informe que salió días atrás de 400 mil puestos menos me evitan analizar a fondo esta situación. Están reduciendo los puestos de trabajo”.

En el caso de los Trabajadores Estatales Provinciales, el dirigente comentó que el ajuste se expresa en cuatro grandes decisiones.

“La primera es imponer paritarias a la baja. Nosotros en las dos negociaciones salariales que nos tocó con el gobierno, lejos de recuperar poder adquisitivo lo hemos perdido. De hecho, para para poder empatarle a la previsión inflacionaria de 2018 y recuperar lo que perdimos en 2016 --en el 2017 se mantuvo--, necesitamos un aumento del 20 %. Desde que asumió Vidal tenemos esa pérdida”, detalló.

“La segunda cuestión son los despidos. En el Estado Nacional con mucha exposición mediática, pero también en el estado provincial hubo despidos porque se intenta reducir la masa salarial a través de esto. El ajuste fiscal que el propio gobierno genera se lo quiere reducir de esa manera”, agregó.

“Otro elemento son las jubilaciones compulsivas. En la provincia se intentó, sbre todo en el sector docente, jubilar masivamente a los trabajadores. Hasta el momento no lo pudieron hacer porque la justicia falló a favor d eun recurso que planteamos las organizaciones gremiales”, manifestó.

Y por útimo se refirió al retiro voluntario, que días atrás se firmó en la provincia de Buenos Aires.

“Lo único que hace es dejar sin trabajo a la gente, precariza las relaciones laborales, lesiona las políticas públicas y definancia las cajas jubilatorias y la obra social”, expresó.

De Isasi dijo que el gobierno busca achicar la masa salarial y atacar a los trabajadores del Estado y también a la sociedad.

“La sensación que ha tratado de generar el gobierno a la sociedad es que en la provincia hay una gran número de trabajadores estatales. Sin embargo, la provincia es el que menos tiene por habitante. La deuda social de la provincia necesita un Estado presente. Hoy la gente tiene que decidir si come ese día o se toma un micro para ir a un hospital”, sostuvo.

El viernes, ATE definió el abandono de tareas en la Dirección de Escuelas.

“Tenemos déficit de personal y miles de compañeros que viven en la angustia de no saber si van a seguir trabajando. Hay escuelas, a pesar de los dichos de la gobernadora, que cierran porque le faltan estufas o en condiciones precarias. A pesar de todo esto, tenemos miles de suplentes y reemplazantes que no cobraron en los últimos dos meses y el pasado viernes no se depositó el salario”, detalló.

“Es vergonzoso que el gobierno diga que es una medida apresurada la decisión del abandono de tareas. Uno trabaja en malas condiciones y con salarios bajos, es muy difícil no tomar una medida de fuerza con la actitud de este gobierno. Es más, cuando ganamos las calles a las horas estaba el dinero. Un trabajador prefiere estar en su casa, antes que en la calle, pero así no te dejan vivir”, añadió.

De Isasi apuntó que la gobernadora anunció el 27 de junio pasado la reapertura de las paritarias.

“Estamos esperando que la semana que viene nos convoquen a discutir un aumento salarial que para nosotros no puede ser menor al 20 por ciento, por el 15% que ya se decidió para recuperar lo que hemos perdido. Además, iremos con el planteo del pase a planta permanente de aquellos trabajadores que aún no lo hicieron, el nombramiento del personal en áreas críticas, la necesidad de invertir en infraestructuras en escuelas, hospitales y organismos de niñes, y que hay un diálogo que tenga como resultado mejorar las condiciones de los trabajadores y no un diálogo convocado por la fuerza por el gobierno”, anticipó.

“El 25 de junio quedó claro que hay un reclamo de una inmensa mayoría de los estatales de muchos pequeños comerciantes y productores que es necesario un cambio de rumbo en la política social, económica y laboral en la República Argentina”, dijo.

Y cerró asegurando que “si no hay una reapertura de salario la angustia va a crecer y eso se torna peligroso. Espero que el gobierno asuma los problemas de los trabajadores, nos miremos de frente y se determine cómo resolverlo. Si la discusión salarial se da solamente entre el gobierno y los gremios amigos del poder, es muy probable que se repita lo mismo que a principio de año. Por eso, es que convocamos a hacer asambleas en cada lugar de trabajo”.