La promesa de Dietrich por dos megaobras y llega otra cervecería a Alem

--Bueno, ni te pregunto cómo andás porque me imagino. Terminó pronto la aventura rusa y ahora habrá que ver cómo renacemos de las cenizas.

--Y si, qué querés que te diga, ya habrá tiempo para analizar cómo sigue esto, así que mejor vayamos a lo nuestro porque el sueño de la copa del mundo ya no sirve para hacernos olvidar un rato del dólar y la economía. ¿Dale?

--Coincido, así que empezá con algo positivo.

--Lo primero que me viene a la mente es el acto del viernes en Neuquén, donde se presentó el tren a Vaca Muerta, ahora llamado Norpatagónico.

--Leí que se licita a fin de año y que las obras comenzarán a mediados de 2019, con un plazo de ejecución de cuatro años. ¿Tenés algo más de lo que pasó en esa presentación?

--Que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, le aseguró a Héctor Gay que las dos megaobras previstas para Bahía, la autopista de la 33 y la autopista de Sesquicentenario, El Cholo y ruta 3, se van a hacer.

--Bueno, esperemos que cumpla con el compromiso. Fijáte lo que está pasando en el Valle con el ensanche de la ruta 22, donde hace tiempo las obras están paradas porque la Nación no gira los fondos...

--Sobre ese tema le preguntaron los periodistas a Dietrich pero él dijo que las obras estaban paradas por razones políticas y criticó por poner trabas, aunque sin mencionarlo, al intendente de Roca, Martín Soria.

--Bueno, crucemos los dedos y esperemos que las obras para Bahía escapen al ajuste que se viene. ¿Pensás que el tren a Vaca Muerta se va a hacer?

--Sí, me la juego, salvo que el país ingrese en una mega crisis. Y te digo esto porque la ecuación económica cierra y hay muchos interesados. Esperemos que se haga, porque los que saben señalan que si Vaca Muerta se desarrolla a pleno la fila de camiones irá de Neuquén a Bahía Blanca.

--Bueno, ya que estamos en el plano económico. ¿Pido demasiado si te pregunto por alguna otra buena noticia?

--Y sí... porque el panorama comercial y laboral no es el mejor. De todas formas algo tengo.

El regreso de un legendario reducto

--Ya sé, que en agosto comienza el censo de perros.

--No, aunque esa iniciativa es un hecho. Pero la noticia que tengo tiene que ver con un legendario reducto de la noche bahiense que logró su apogeo en la década del ’80 en la esquina de Alem y Rodríguez.

--¿Vuelve el pub La Tartaruga?

--No, pero en esa casona va a funcionar, para variar, una nueva cervecería artesanal. Los propietarios son los mismos que tienen el bar ubicado en altos de la Galería Visión. Así que la espuma sigue subiendo en la avenida.

--Bien, cumpliste. ¿Alguna más?

--El otro día en el Colegio de Martilleros se realizó el remate por la quiebra de la compañía de ómnibus La Bahiense, una de las históricas del transporte de pasajeros. Me dijeron que el martillero Carlos Sánchez vendió dos lotes en Lavalle al 300, con una superficie total de casi 1.600 metros cuadrados. Luego de una puja entre varios interesados un vecino bahiense compró en 5.400.000 pesos.

--¿Tenés idea qué van a hacer?

--No, pero por sus dimensiones seguro que un edificio, ese rubro es uno de los pocos que sigue funcionando en medio de la malaria general. De hecho me dijeron que ahora empiezan otros tres grandes horizontales en la ciudad.

Por Lautaro, Liniers espera que vuelva Blanco

--Che, vos que te enterás de todo, ¿cómo viene el caso de Lautaro Martínez?

--Más allá del malestar con el que se volvieron después de la primera reunión, los dirigentes de Liniers son optimistas en poder destrabar el conflicto con Racing. De todos modos, hasta que no vuelva Víctor Blanco del Mundial de Rusia, no habrá mayores novedades.

--¿Sabés dónde radica la diferencia?

--En que Racing le ofreció pagar el 20 por ciento del pase que le corresponde al Chivo sobre la cláusula de salida del primer contrato y no sobre el monto real de la venta a Inter. Entre una cosa y otra, Liniers estima que le corresponden alrededor de 4 millones y medio de euros y Blanco les propuso pagar apenas 2 y medio.

--¿También hay un 10 por ciento dando vuelta que le corresponde a la familia?

--Carlos Pablo y compañía creen que ahí está el dilema. Por la diferencia existente, les da la sensación que Racing no se lo quiere reconocer a “Pelusa” y pretende que lo haga Liniers, cuando lo escrito en el convenio privado no es así.

--¿Y en qué quedaron?

--Ni bien el presidente albiceleste vuelva al país prometió venir a Bahía con el contrato original con el Inter. Allí se aclarará todo.

--Al final fue mucho más fácil cobrarle a Boca por lo de la otra joya albinegra: Agustín Bouzat.

--Sin dudas. Pese al pesimismo de la dirigencia por la escasa relación que tenían con Daniel Angelici, aquello fue un trámite. Incluso, los llamaron de la tesorería xeneize para que pasen a retirar el cheque, con la cifra que realmente correspondía.

--Te cambio de tema. ¿Así que el arzobispo local estuvo almorzando con el Papa Francisco?

--Sí, fue luego de recibir, junto a otros cuatro arzobispos argentinos, el palio, que es una banda de lana especial de cordero, en forma de collar, blanca, adornada de cruces negras, exclusiva de los arzobispos metropolitanos. El palio, según me dijeron, significa una gran responsabilidad del pastor respecto de su rebaño y Carlos Alfonso Aspiroz Costa lo recibió de manos de Francisco y luego compartieron un almuerzo.

--Me imagino que no fue una comilona...

--Por supuesto que no. De entrada mozzarella con ensalada y luego una pequeña porción de pescado. Aunque como se celebraba la fiesta de San Pedro y San Pablo el Pontífice sacó uno de los vinos piamonteses que le suelen mandar sus parientes.

--¿Alguna recomendación o instrucción a los arzobispos?

--Sí, que alienten a la gente y que acompañen a los que más sufren.

--¿Algún otro tema?

--Los muchachos de la Unión Industrial están muy contentos porque continúa expandiéndose a gran ritmo la tarjeta #SoyIndustrial en la ciudad. Creada por la UIBB con el objetivo de potenciar las relaciones comerciales y fortalecer la economía local identificando así a los industriales bahienses.

--¿A quién está dirigida?

--Grandes empresas y PyMEs asociadas a la UIBB ya tienen este beneficio que van haciendo extensivo a su personal y familiares. Este hecho origina que cada vez más comercios se sumen otorgando beneficios a la tarjeta. En la entidad creen que miles de tarjetas estarán circulando en los próximos meses en Bahía, como prueba irrefutable de la crucial importancia de la industria en la economía local.

El caso de la abogada cesanteada

--Bien, y qué novedades tenés del ámbito judicial...

--Varias. Me confirmaron desde la fiscalía es que la Suprema Corte Justicia cesanteó a una instructora judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

--¡Upa! Suena fuerte.

--Sí, es un hecho que trascendió hace algunos años. Se trata de la doctora Andrea Marta Arroyo, acusada de cajonear o “abandonar” distintas causas por delitos sexuales que después fueron reactivadas e incluso, en algunos casos, terminaron con condenas.

--Recuerdo algo del caso, ¿no era instructora de la exfiscal María Marta Corrado?

--La misma. La acusaban de no avanzar en la investigación de al menos 73 causas por hechos graves de abusos sexuales o violaciones. Me aseguran que de esos casos -que se reactivaron cuando asumió la fiscalía de Delitos Sexuales Mauricio del Cero (hoy está en Drogas Ilícitas)- 10 terminaron con una condena, otros 5 ya están elevados a juicio y unos 30 se encuentran en etapa de instrucción.

--¿Quiere decir que ya no podrá ejercer su función en el Ministerio Público Fiscal?

--No, aunque me dicen que la instructora todavía tiene una instancia de apelación.

--¿Qué más tenés?

--Estuve de vuelta en el acto de jura de los nuevos camaristas federales y, como sucedió la semana pasada con los doctores Fariña y Larriera, otra vez hubo mucha gente en la ceremonia de asunción de Picado y Amábile.

--¿Algún chimento?

--Me enteré que en el fuero federal están “sufriendo” como cualquier hijo de vecino con el tema del estacionamiento en la zona céntrica.

--¿Cómo? No te entiendo.

--Claro. Hasta el momento solo había un camarista oficial, el doctor Pablo Candisano Mera, y ahora se completó el cuerpo y son 5. Tuvieron que sacar una resolución interna para limitar el cupo de estacionamiento en el patio del edificio de Mitre 60, para darle cabida a los coches de los nuevos magistrados.

--Ah...¿y quiénes lo van a padecer?

--Los integrantes de la Fiscalía General, que funciona en los fondos del inmueble. Les informaron que se les limitó el cupo de estacionamientos de autos a solo 3 espacios.

--Igualmente tengo entendido que el jefe de los fiscales, Alejandro Cantaro, sigue de licencia, con lo cual es uno menos que lo usa.

--Claro, pero hay fiscales interinos que mandó la Procuración, además de otros funcionarios de segunda línea, que ahora tendrán que ingeniárselas con los parquímetros o una cochera, ja.

--¿De la región tenés algo?

--Sin dudas, uno de los hechos más importantes de la semana fue la visita del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca.

--Estuve leyendo sobre su raid: en tres días se entrevistó con 11 intendentes, así como legisladores de Cambiemos, concejales, vecinos... ¿A qué se debió semejante intensidad?

--A un pedido personal de la gobernadora. Mosca es uno de los hombres fuertes de Cambiemos en la provincia, reconocido por su capacidad de diálogo y los buenos vínculos que ha sabido tejer con intendentes y legisladores de la oposición. Es sin dudas un hombre clave para la búsqueda de consensos con todos los sectores, que es lo que María Eugenia Vidal necesita para marcar la cancha cuando se inicie el debate fuerte por el presupuesto nacional de 2019.

--Sin vueltas amigo. ¿A qué vino Mosca?

--A decirle a todos los intendentes, legisladores y ediles del Sudoeste que se encolumnen detrás de la gobernadora cuando se abra el fuego cruzado entre provincias para definir quiénes pagarán el ajuste en 2019. Hay provincias fuertes, como Córdoba, que ya le están reclamando a Macri que el achique del gasto público comience en dos territorios que, según ellas, siguen recibiendo jugosos subsidios en materia de servicios y transporte: Buenos Aires y Capital Federal.

--¿Qué piden concretamente?

--Eliminación total de los subsidios al transporte y pase a la órbita provincial de empresas como AYSA, Edenor y Edesur. Con estas medidas, más el pase al gobierno porteño de la Justicia de Capital Federal, se calcula que la Nación podría ahorrarse unos 65 mil millones de pesos anuales. Esto -dicen algunos gobernadores- representa más del 30% de los recursos que la Nación tendría intenciones de recortar de la partida de transferencias a las provincias el año próximo.

--¿Qué implicarían esos traspasos?

--Básicamente, que la Provincia deba hacerse cargo de los servicios y el esquema de inversiones de todas esas empresas, y sin tener en claro cuáles van a ser los recursos para ello.

--Comentame qué respuestas se llevó Mosca de la zona.

--Respaldo total no sólo de Cambiemos, sino también de los intendentes del vecinalismo, el justicialismo y los alineados con Sergio Massa. Todos saben que, mientras más se reduzcan los recursos de la Provincia, menos habrá para ejecutar obras en sus distritos. Y 2019 es un año para no permitirse ese lujo, sobre todo después de la sequía de obras que habrá en este segundo semestre.

--¿Algo más?

--Te cierro con el dato de que la firma Boldt podría quedarse con la concesión de las máquinas tragamonedas en el Casino de Monte Hermoso.

--¿Ya está definido?

--No, pero me dicen los que conocen el paño que quedó muy cerca. Como recordarás, la licitación abarcó la licitación de 3.860 máquinas en siete casinos.

--¿Licitación definida, entonces?

--Todavía es temprano para asegurarlo, pero hay grandes chances para Boldt. Por lo pronto, la Provincia tiene un mes y medio para analizar la capacidad financiera de las empresas, antecedentes, experiencia y planes de inversión, y conformar un ránking. Una vez que se abra el segundo sobre se terminará de definir qué propuesta será más conveniente para la Provincia, y se definirá la concesión.

--A esperar, entonces.

--¿Algo más?

