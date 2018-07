Kevin y otro capítulo de una historia que conmueve

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

“A las mamás que están luchando les digo que no pierdan la esperanza, que las cosas buenas tardan, pero llegan”.

Con un entusiasmo que la desbordaba, Florencia Quintana le contó a La Nueva. cómo en apenas unos días la campaña para conseguir el clavo que su hijo necesitaba pasó prácticamente de nada a todo.

“Hasta el lunes la cosa venía muy quieta y yo estaba muy desilusionada con la gente. Pero cuando salió la nota en el diario la gente empezó a llamar mucho más, aumentó la venta de rifas y sobre todo caló hondo en dos personas que hicieron un grandísimo aporte con lo que llegamos al monto necesitado y hasta nos pasamos”, explicó la mamá de Kevin Gómez, el nene de 12 años que hace 13 meses quedó en silla de ruedas tras un accidente en moto en el que murieron su padre y su hermanito de 2 años.

Con mucho esfuerzo propio y de su madre, Florencia habían logrado recaudar alrededor de 30 mil de los 82 mil pesos que costaba el clavo quirúrgico, cuando el martes recibieron un llamado inesperado.

“Me llamó un hombre de Pigüé, que prefirió no dar su nombre, y me dijo que al día siguiente nos encontráramos en la ortopedia, que él me iba a dar lo que faltara. Al principio no me quise ilusionar, porque uno recibe muchos llamados como éste, pero al día siguiente me llamó de nuevo y me dijo que fuera saliendo para allá que él estaba entrando a Bahía”.

“Yo le dije a Kevin que me esperara en casa, que yo iba y venía, pero él me dijo que ni loco se quedaba, que quería conocer al hombre y agradecerle. La cosa es que cuando llegamos a la ortopedia descubrí que entre todas las donaciones habían juntado 8 mil pesos con los que yo no contaba, así que eran todas buenas noticias. Kevin y el señor se fundieron en un abrazo y todos los que estaban ahí lloraron como locos”.

Pero en Bahía también hay héroes sin capa. Un hombre se acercó en Villa Rosas a la escuela de boxeo a la que iba Kevin y también dejó alrededor de 30 mil pesos, como el hombre de Pigüé.

“La verdad es que no sé cuánto terminó poniendo exacto cada uno, pero sí sé que hasta nos pasamos de los 82 mil del clavo, lo que nos va a permitir hacerle un estudio urológico que necesita de la vejiga y sale 5 mil, comprarle un carrito con ruedas a Kevin, devolver 10 mil que me habían prestado y hacer una cosa más”, dijo Florencia.

Esa cosa más, como buena gente agradecida, es ayudar a Chiara, una nena bahiense de 3 años que padece paraplejia espástica y necesita inyectarse bótox, también para caminar por sus medios.

“Cuando nos dimos cuenta de que con todas las donaciones recibidas hasta nos iba a sobrar algo, lo primero que me dijo Kevin fue ‘mamá, a esa nena la tenemos que ayudar’. Y claro que sí, no solo con los que nos sobre a nosotros, que también seguiremos teniendo gastos de internación y de ese estilo, pero lo más importante ya lo conseguimos, sino agradeciéndole a cada persona que nos sigue llamando interesada en ayudar, y contándole del caso de Chiara, que necesita la plata tanto como Kevin”, opinó la madre soltera.

Las batallas de Kevin por tener una vida más digna se viven mes a mes, a veces día a día.

“El clavo ya lo tenemos, este lunes tenemos turno en el hospital Penna, lo verán los médicos y programarán la operación para lo antes posible. Tenemos una alegría inmensa, quiero agradecer a toda la gente que colaboró, especialmente al hombre de Pigüé y al de Bahía, a quien no conocemos e invitamos a que venga a conocer y saludar a Kevin”.

“Que las madres que están en la misma no pierdan la fe, es notorio cómo la ayuda de los medios hace la diferencia. Al otro día de que saliera la nota, en el Penna me dieron también sondas como para dos meses, con todo lo que las necesitamos. El hombre de Pigüé se enteró del caso de Kevin leyendo el diario en una YPF mientras desayunaba. Me dijo ‘yo no puedo no ayudar a tu hijo’”, agradeció Quintana.