“Lluvia de pañales” para los chicos del Hospital Penna

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

La meta: juntar 7.999 pañales para donar a la sala de Maternidad del Hospital Penna.

A los chicos del Colegio Juan José Passo los mueve la solidaridad, y las ganas de ayudar, son las que sobran.

Por eso hasta el 6 de julio estarán recibiendo en la sede del colegio, Yrigoyen 206, pañales y apósitos post parto.

Desde 2012, que comenzó a funcionar el Centro de Estudiantes, han logrado implementar distintas campañas de solidaridad y ayuda a la comunidad.

En la última campaña de pañales, llegaron a los 5 mil .El objetivo era llegar a los "4.999".

"Este año nos centramos en hacer proyectos solidarios y culturales. Como en la última juntada de pañales nos fue muy bien y viendo la necesidad que hay en el Penna y el alto costo que tienen, pedimos permiso a los directivos para encarar una nueva campaña, pero con otra meta más grande", contó Agustín Rojas, de 6ºA.

Nicole Fritz, de 5ºB, se suma a la charla y cuenta que ya juntaron 3.400 pañales.

"En realidad eso es lo que tenemos contabilizado, porque tenemos un cuarto lleno que estuvimos clasificando con algunas compañeras y repartiendo en bolsas y cajas de distinta cantidad para completar los paquetes abiertos", dijo.

Fiorella Yacomella Sánchez, también de 5ºB, agregó que en el colegio también tienen unas urnas para juntar dinero, para los que no puedan comprar pañales o apósitos.

"Ese dinero va a ser utilizado para comprar más pañales y estamos viendo una pañalera que nos haga precio. Los talles que se necesitan son desde el 0 al 1, también llamados "RN" y "P" (Recién Nacidos y Pequeño), pero son bienvenidos todos", argumentó, a la vez que destacó "que los que no tenían pañales llevaron toallitas de higiene húmedas para bebé, leche o remedios".

Al finalizar la campaña, y en presencia de los voceros de cada curso, preceptores y directivos, se abrirán las urnas para ver con cuánto dinero cuentan.

"Sabiendo la cantidad de dinero que hay podremos pedir precios en las pañaleras. A la primera que iremos será en calle Estomba, donde una mamá de un exalumno ya nos habló de un descuento", destacó Nicole.

Agustín reconoció además que la campaña no solo les brinda la posibilidad de ayudar al prójimo, sino que los habilita a dar un mensaje a la comunidad.

"Si nosotros ayudamos, alguien nos va a ayudar en algún momento. Todos somos seres humanos y necesitamos darnos una mano", dijo.

Según Nicole, "cada vez que íbamos a recordarles la campaña a los chicos en cada curso, nos escuchaban con mucho respeto".

"Pero nos dimos cuenta que en la secundaria tenían un poco de vergüenza de darnos los pañales o apósitos, por eso habilitamos las urnas, así dejaban dinero, lo que pudieran, desde 10 pesos, y hubo gente que puso 300 pesos de una".

Para Fiorella, "los chiquitos se prendieron mucho, estaban muy emocionados por juntar los pañales y entendieron muy bien el mensaje".

"Nuestro motor es esta frase: 'Lo que querés que los demás hagan por vos hacelo por ellos, porque la felicidad sólo se alcanza si se hace feliz a los demás", concluyeron.