“Wimbledon siempre es difícil”, dijo Guido Pella

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

“El pasto es para las vacas”, dijo alguna vez un tal Guillermo Vilas, máximo exponente de la raqueta en nuestro país, en alusión a los certámenes disputados sobre la tradicional y extraña (para el grueso de los jugadores) superficie.

Guste o no, el césped tiene lugar seguro en el calendario de la ATP desde sus orígenes y difícilmente lo pierda, por lo que renegar sobre la siempre engorrosa adaptación carece de sentido.

“Wimbledon siempre es difícil, porque para nosotros es una superficie desconocida y donde siempre nos cuesta adaptarnos”, le dijo a "La Nueva", el propio Guido Pella, quien desde mañana cumplirá su tercera participación en el All England Club de Londres (ver aparte), sede del tercer Gran Slam de la temporada.

El rival del bahiense, ubicado en el puesto N°72 del ranking mundial, en primera ronda será el australiano Jason Kubler (147°), jugador proveniente de la clasificación.

A pesar del elevado ranking de su adversario, y de su preferencia sobre el polvo de ladrillo (ver aparte), el arrastre de partidos del jugador de 25 años será un detalle a tener en cuenta.

"Me tocó contra un jugador que viene de la qualy y con ritmo de partidos, y eso es algo a tener en cuenta. Este año decidí hacer la gira de pasto completa, para tratar de adaptar bien mi juego. En Stuttgart perdí en cuartos de final con Federer (Roger) jugando bien y eso me dio un buen parámetro, porque en en Halle (Alemania) y en Antalya (Turquía) no estaban dadas las condiciones de hacer un buen torneo", argumentó.

Enfrentar a los mejores

En menos de un mes, Pella tuvo el privilegio (amén del resultado) de enfrentar a Rafael Nadal y Roger Federer, actual N°1 y N°2 del ranking ATP, en las superficies predilectas de ambos.

Naturalmente, aventuras de tal magnitud, siempre arrojan aspectos favorables para el análisis.

"Son los mejores tenistas de la historia. Es un placer tener que enfrentarlos, porque jugando con ellos es un aprendizaje constante. Encima me tocó jugar en las superficies predilectas de ambos. Sirve mucho ver cómo plantean partidos y cómo salen de situaciones difíciles", cerró Guido, quien nunca ganó un partido en el mítico certamen.

"Conseguí buenos resultados y me siento muy bien"

"Física, tenística y mentalmente me encuentro muy bien a esta altura de la temporada. Conseguí muy buenos resultados, a pesar de los difíciles sorteos que me tocaron en los últimos torneos", contó Pella, quien mañana irá por su primera victoria en Wimbledon.

La primera participación del bahiense (2013) será recordada por un desgarro que lo obligó a abandonar ante Jesse Levine, y la segunda (2016) por haberse medido ante el suizo Roger Federer (cayó por 7-6, 7-6 y 6-3).

Sobre su rival

En 2010, Jason Kubler, de 25 años, alcanzó el N°1 del ranking Junior. Por su proyección, ese mismo año recibió un Wild Car para el Abierto de Australia. Las recurrentes lesiones en sus rodillas lo llevaron al quirófano cuatro veces. De ahí en más, los médicos le recomendaron jugar sobre el polvo de ladrillo.

El historial entre Guido Pella y Jason Kubler no ostenta enfrentamientos en torneos ATP, pero sí en certámenes Challenger. La única vez que se vieron las caras fue en Lima 2014, donde el bahiense se impuso por 6-2 y 6-4.