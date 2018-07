Olimpo abrochó a sus dos primeros refuerzos para la B Nacional

Olimpo abrochó en las últimas horas a sus 2 primeros refuerzos para la edición 2018/19 de la B Nacional: el arquero Ezequiel Viola y el mediocampista Lucas Lazo.

Viola, formado en el aurinegro, acordó su regreso al club tras 2 temporadas en Gimnasia de Mendoza, equipo con el que viene de ascender a la segunda categoría del fútbol argentino desde el Federal A.

El golero bahiense (30 años), que disputó 5 partidos en la Primera división de AFA con la camiseta olimpiense en el Campeonato 2015, se sumará mañana a la pretemporada.

"Como hincha del club me ilusiono con volver. El llamado de Mauro Altieri (el presidente aurinegro) me alegró, pero cuando me dijo que la idea era armar un plantel con sentido de pertenencia por Olimpo, me entusiasmé mucho más", le había contado "Equi" a La Nueva. hace un mes atrás.

Lucas Lazo

Por su parte, Lazo (rosarino nacido el 31 de enero de 1989) es carrilero por derecha y su útlimo club fue Central Córdoba de Rosario, en la Primera C.

Se inició en Rosario Central (debutó en 2011), donde jugó 17 encuentros entre la B Nacional, Primera y Copa Argentina (marcó un gol). También pasó por Central Córdoba de Santiago del Estero (B Nacional) y Sportivo Las Parejas de Santa Fe (Federal A).

Se espera que el volante arribe mañana a nuestra ciudad.

Cabe recordar que hay 3 futbolistas que están a prueba en el plantel: el arquero Fermín Holgado (ex Almirante Brown) y los mediocampistas Franco Lefiñir (Tiro Federal) y Bruno Díaz (Huracán), ambos de la Liga del Sur.