"Desde el primer día quieren voltear a Mauricio Macri", dijo Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue invitada al programa de Mirtha Legrand en donde apuntó contra sectores de la oposición y el gremialismo ya que sostuvo que "desde el primer día quieren voltear" al presidente Mauricio Macri.

"Estar todos juntos significa que cada uno de los sectores de la Argentina deje algo que hacia mal para empezar a hacerlo bien. Nosotros ya hemos tenido tres paros generales. Hay gremios que no quieren cambiar muchas cosas en Argentina. Tenemos empresarios que no bajaron los precios y acompañaron la posibilidad de tener una salida ayudando a la gente”, aseguró la ministra en La noche de Mirtha.

Bullrich explicó que el “encapsulamiento" de la Casa Rosada "tene que ver con que no hay otros actores políticos que quieran sentarse a compartir”.

"Desde el primer día que Macri asumió la Presidencia empezaron a hablar del helicóptero. Tuvimos que defendernos porque desde el primer día intentaron voltear a este Gobierno. Estos que intentaron voltear son los que ahora dicen que quieren un gran acuerdo."

Por lo que la funcionaria nacional remarcó que "para las leyes económicas que nos empezaron a generar una cierta traba, se juntaron todos (los sectores de la oposición). Lo que hay es esta idea de que si gobierna alguien que no es peronista, no lo vamos a dejar terminar. Esto está queriendo volver a pasar y no hay que dejar que pase".

Tras la fuerte devaluación que llevó al dólar a rozar los 30 pesos, la ministra reconoció que "estamos en un mal momento", pero remarcó que si el Gobierno cambia de rumbo, "será mucho peor". (Clarín y La Nueva.)