La industria local sufrió por los efectos de la crisis cambiaria

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

La crisis cambiaria originada a finales de abril no tuvo efectos notorios sobre el nivel del empleo industrial, aunque encareció fuertemente los insumos, postergó inversiones, produjo algunos cortes en la cadena de pagos y caída de las ventas, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (CEEUIBB).

El informe del CEEUIBB señaló que casi el 70 por ciento de las empresas bahienses consultadas coincidió en que el principal escollo tras la suba del dólar fue el incremento de los insumos necesarios para aplicar a sus procesos productivos.

Agregaron que el impacto fue “fuerte”, al tiempo que para el 30% restante resultó entre "moderado" y "leve".

El otro efecto de la crisis cambiaria tuvo que ver con la dilación de proyectos de inversión.

Sobre este punto, un 51% de los hombres de negocios consultados admitió que la incertidumbre generada por la volatilidad cambiaria le impidió llevarlos a cabo, ya que los afectó fuertemente.

Para el 49% restante los avatares del dólar existieron, pero tuvieron una influencia menor en sus decisiones de inversión.

Bastante más atrás, con un 30% de coincidencia entre los consultados, el corte de la cadena de pagos fue el principal efecto de la crisis, aunque para la inmensa mayoría (más del 60%) dichos efectos fueron entre “moderados” y “leves”.

Del lado del empleo, apenas el 10% de las empresas industriales señaló a la crisis cambiaria como el principal causal de ajuste en sus nóminas, al tiempo que un 14% dijo que podría haber alguna influencia, aunque menor. El 74% no estuvo de acuerdo y observó que casi no hubo consecuencias adversas para sus nóminas.

“Los resultados muestran una distribución bastante heterogénea en cuanto al impacto en la cadena de pagos y las ventas".

"En cambio, la postergación de inversiones y el aumento de los insumos concentran la amplia mayoría de las respuestas en los segmentos más desfavorables".

"También se destaca un escaso impacto en el empleo (mayoría de respuestas en los segmentos menos negativos)”, señalaron los economistas de la UIBB.

Analizando los promedios de cada categoría -es decir, el porcentaje de firmas que admitió haber sido fuerte, leve o escasamente resentida por la depreciación del peso a través de cualquiera de las variables del estudio- se puede observar que los mayores porcentajes corresponden a fuerte impacto y van decreciendo paulatinamente.

“Es decir, todas las variables combinadas de la crisis cambiaria produjeron fuerte impacto en el 38% de las firmas, moderado en el 28%, leve impacto en el 18% y no tuvieron efecto negativo en el 16% de las empresas”.

“Por otro lado, no hubo ninguna empresa que no haya tenido impacto negativo. En alguna de sus variables, la crisis cambiaria la afectó. Contrariamente, en el 8% de las empresas el impacto fue fuerte en todas las variables”.



¿Cuánto durará?

Los economistas de la UIBB incluyeron una pregunta acerca de las expectativas de los hombres de negocios bahienses con respecto al posible desenlace a futuro de la crisis.

En concreto, los inquirieron acerca de cuándo creían que se corregirían los efectos negativos de la crisis cambiaria.

El pronóstico de los empresarios consultados se inclina por el mediano plazo, lo que hace pensar que los efectos negativos durante este año persistirán y se pueden esperar mayores consecuencias a lo largo de 2018.

El segmento más pesimista (22%) cree que la crisis persistirá y hasta se agravará, dado que responde a cuestiones estructurales. Este supera a los más optimistas (16%) en 6 puntos porcentuales, lo cual significa que si se calcula el saldo de respuestas (eliminación del segmento intermedio y resta de los extremos) la percepción es negativa en cuanto al plazo de corrección.

Se puede observar que entre las empresas más pesimistas (las que creen que la crisis se agravará), la situación actual influye notablemente en sus expectativas, dado que tuvieron sus respuestas a la pregunta anterior concentradas en fuerte y moderado impacto.

En cambio, entre los segmentos optimistas e intermedio, las respuestas son muy parecidas, no pudiendo identificarse las causas de mayor o menor optimismo.

De acuerdo con el Centro de Estudios local, a pesar de su sencillez, el relevamiento "ratificó la importancia del pass-trhough en la economía argentina, puesto que uno de los impactos principales fue el aumento de los insumos. Y finalmente, desmitificó que existan olas de despidos como respuesta principal y habitual a este tipo de dificultades".

"Sin embargo, también cabe esperar que las soluciones para que la economía nuevamente se ponga en movimiento no sean fáciles ni rápidas, en tanto no se corrijan cuestiones de fondo como el déficit fiscal, la inflación y la baja competitividad de la economía argentina", destacaron desde el CEEUIBB.

“Atentos a esta situación, la Unión Industrial de Bahía Blanca solicitó al nuevo ministro de la Producción, Lic. Dante Sica, una reunión a la mayor brevedad posible para discutir la situación y proponer estrategias y medidas que puedan mejorar la performance de las pymes, que hoy ahogadas tributaria y financieramente, encuentran dificultoso cumplir con su rol de generadoras de empleo e ingresos en la economía local y regional”, alertó la filial bahiense de la central fabril en un comunicado institucional difundido esta semana.





Nueva Ley Pyme

El presidente Mauricio Macri prometió esta semana la redacción de una "nueva ley pyme", en un acto realizado para celebrar el Día Internacional de las Pymes.

Macri reveló que encargó a Sica "más herramientas para enfrentar este momento en los que hay que competir".

En el evento participaron los ministros Rogelio Frigerio (Interior), Jorge Triaca (Trabajo), el secretario general del gremio de empleados de Comercio, Armando Cavalieri y fue celebrado en la sede de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"Estamos pidiendo pequeñas medidas transitorias, para atravesar esta situación difícil, que ayude a traccionar el consumo y poder reactivar el mercado interno", señaló Gerardo Díaz Beltrán, titular de la CAME.

Tras el reclamo, dirigiéndose a Macri, le señaló que el gobierno "está en el camino correcto" y agregó que la entidad que preside "va a estar acompañando la transformación del país", y posteriormente le entregó a Macri una plaqueta recordatoria del acto.

El presidente reconoció en su discurso que "estamos lejos de poder haberles dado las herramientas que tienen las pymes de otros países de la región y sin embargo están ahí bancando lo que venga y enfrentando la situación".

Prometió a los empresarios "ayudarlos a crecer y desarrollarse y a dejar atrás décadas de mentira, frustración y sueños perdidos".

"Vamos a trabajar con la verdad, con los problemas sobre la mesa para resolver los problemas como un solo equipo público y privado juntos, dialogando con todos los sectores", destacó.

En un discurso sin mayores anuncios, Macri prometió a los empresarios que propondrá "una nueva ley Pyme" y pidió a los empresarios "batallar juntos para bajar los costos de la logística que son los más altos de latinoamérica".

En su mensaje, el mandatario le pidió también que "reclamen a los gobernadores y a los intendentes que bajen las tasas y que sean en proporción a los servicios que se prestan".

Dijo que "no hay recetas mágicas y nada es fácil y no se puede volver a las recetas del pasado, porque está probado que eso no funcionó".

"Vamos a crecer con el esfuerzo personal de cada uno, y ustedes van a ser los protagonistas y trabajaremos juntos para alcanzar la calidad de vida que nos merecemos", remarcó.