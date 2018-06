La Armonía vivirá un día que quedará en la historia

Un hecho significativo e histórico vivirá el club La Armonía el próximo lunes, cuando se celebren las primeras elecciones presidenciales en sus más de 60 años de vida.

Desde las 20, en la sede de Bélgica 1120, los 180 socios en condiciones de votar decidirán quien será el presidente de la institución por los próximos dos años.

“Es la primera vez que sucede esto en el club, es la primera vez que se va a votación. Es todo nuevo para nosotros y para la gente. Los socios viejos no lo pueden creer, hay que verle el lado positivo: hay gente que tiene ganas de seguir trabajando”, se ilusionó el actual presidente de la institución, Juan Pablo Balmaceda.

Balmaceda buscará renovar su mandato (Juan Carlos Gómez irá como vicepresidente) y encabezará una de las dos listas que estarán presentes en la asamblea del lunes. La otra será liderada por Daniel Nóbile.

“Para nosotros es una motivación; la idea es seguir haciendo las cosas bien”, admitió Balmaceda.

“Tenemos intención -agregó- de seguir apostando a los chicos. Hay algo fundamental que, por ahí el socio no lo ve tanto, que es el tema de los papeles. Estábamos muy mal, la idea es seguir trabajando sobre el papelerío (sic) y poniendo al día al club. Esas cosas no se ven, pero cuestan mucho dinero y llevan tiempo. De todos modos, queremos seguir apostando a eso”, apuntó.

Aunque existen otros puntos clave.

“Apuntamos a tratar de sembrar las canchas de Menores e Infantiles, para tener dos para que puedan jugar en mejores condiciones. Y, después, ayudar a la gente de voley, hockey, patín... A todos. La idea -enfatizó- es seguir trabajando siempre por el club”.

—¿En qué avanzaron administrativamente?

—En los balances. El club estaba muy mal, teníamos la personaría jurídica casi suspendida. La idea es mandar todo a La Plata para tener todo al día. Poner las tierras y la sede a nombre del club La Armonía, porque se han hecho cosas y nunca figuró nada.

—¿Cuáles son los próximos objetivos en caso de continuar en el cargo?

—Terminar con los papeles, tratar de dejar todo a nombre del club y proveerle cosas a los chicos. Por ejemplo, con la gente de hockey tenemos una falencia muy grande, al no tener cancha. En voley, las chicas se están juntando y la idea es apoyarlas. Todo, buscando el crecimiento.

Frases y datos

"Cuando es para el club, la gente siempre apoya"

Ponerse al día. "Yo voy a la Municipalidad y me quieren dar una mano y lo primero que me piden, que es entendible, son los papeles. Nosotros tenemos que estar al día. No recibimos subsidios por no tener los papeles al día. Es muy importante", contó el presidente velezano, Juan Pablo Balmaceda.

Cinco: Son las actividades fuertes con las que cuenta hoy La Armonía, que tiene su sede en Bélgica 1120 y un importante predio en calle Don Bosco. El fútbol, hockey, voley, patín y las bochas nuclean a un total de 1.100 chicos que se acercan de los barrios aledaños a disfrutar de la vida de club.

Lo vivido: “Estos años han sido muy positivos, de conocer mucha gente que me ha dado una mano grandísima y siempre trabajando para los chicos del club. Se hace muy difícil mantener toda esta estructura. Nosotros no tenemos apoyo ni político ni de nada, es todo apoyo de los socios y se hace a pulmón", señaló Juan.

Clave: “Me saco el sombrero con todos los que participan y todos los que apoyan. La situación económica puede ser grave, pero cuando es para el club la gente siempre ayuda y apoya”, admitió Balmaceda.