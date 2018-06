Aunque muchos vecinos los piden, ¿son necesarios los semáforos?

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La inauguración del puente sobre el canal Maldonado, conllevó a que muchos automovilistas utilicen Tucumán como principal opción de circulación hacia el centro.

Más allá que es indudable que la obra mejora la conectividad de la ciudad, inevitablemente modificó el microclima de los barrios Kilómetro Cinco y Almafuerte, según dijeron varios vecinos que son testigos del importante incremento de usuarios de esa arteria y piden algunas medidas para evitar futuros problemas.

“Mucha gente que vive detrás del canal ya la utiliza. Creemos que el puente era muy necesario, pero no se tuvo en cuenta la mayor afluencia de gente, lo que puede originar inconvenientes en un futuro”, graficó Norma, quien tiene su casa en Tucumán al 1.400.

Cabe recordar que la obra tuvo una inversión de 8 millones y medio de pesos, contando la calle que se hizo para unir el puente con 17 de Mayo.

Curiosamente, Tucumán tiene un solo semáforo en toda su extensión hasta la avenida Colón (ubicado en la intersección con Brasil), cuando las demás calles que tienen sentido hacia el centro poseen entre dos y trece (en Almafuerte andan 2, Viamonte cuenta con 6, Güemes suma 7 y en Estomba funcionan 13).

“Es necesario un semáforo en alguna esquina, porque los autos toman mucha velocidad y llegan bastante jugados (a las intersecciones)”, manifestó Pedro Manrique, quien dijo hacer en bicicleta ese trayecto todas las mañanas.

Sin embargo, respecto a esa cuestión, el doctor Pedro Silberman (decano del departamento de Ciencias de la Salud de la UNS y quien comanda el Grupo Interdisciplinario para el Estudio de la Colisión Vial), pidió prudencia.

“Hay que esperar para ver cómo se comporta esa nueva vía de circulación. A priori no recomendaría un semáforo por varios motivos. El primero es que no se puede colocar semaforización en zona de puentes; segundo, que haya mayor afluencia no implica mayor peligrosidad y tercero, el semáforo haría mas lento y menos fluido el transito, con lo cual sí podría generar más problemas”, opinó.

Y agregó: “Un semáforo mal ubicado podría traer consecuencias más graves aún. Como por ejemplo, en horarios nocturnos con circulación rápida y que en alguna de las intersecciones alguien no lo respete”.

De todos modos, señaló Silberman que no se deberían descartar intervenciones.

“En principio, lo recomendable sería ver que (la arteria) cumpla su cometido, como es el de generar mejor comunicación entre los sectores a los lados del arroyo, descongestionando los otros pasos, y luego analizar si se necesita hacer algún retoque en lo que refiere a semaforización o lugares de estacionamiento”.

Precisamente, otro aspecto a tener en cuenta es que se permite el estacionamiento sobre las dos manos, situación que le quita fluidez al tránsito porque la calle queda muy angosta, por lo que prácticamente no permite el paso de dos vehículos a la vez.

Así, en horas picos, los guiños de luces, balizas, bocinazos y adelantamientos previos están a la orden del día.

“Al no haber semáforos, aquí gana el que primero pone la trompa o bien el que tiene el vehículo más grande”, señaló Julio Tombessi, vecino de calle Tucumán, a metros de la intersección con Gorriti.

“Yo no puedo dejar más el auto estacionado sobre Tucumán porque siempre lo encuentro con los espejos retrovisores golpeados. Incluso, sé de vecinos que se los rayaron”, manifestó Julián Carignano, quien tiene su casa entre Blandengues y Patricios.

La situación se agrava al llegar al macrocentro, debido a que al no ser zona de parquímetro, mucha gente que desarrolla labores en la zona céntrica deja sus autos estacionados durante la mayor parte del día.

“Al mediodía, el semáforo de Colón (donde nace precisamente Tucumán) abre muy poco tiempo. Y se hacen colas interminables, porque prácticamente se avanza a paso de hombre y no hay margen de maniobra porque hay autos estacionados permanentemente”, señaló Carlos Cristóbal, quien precisamente vive a pocos metros de la plaza Pellegrini y tiene complicaciones para sacar su vehículo del garaje.