Un proyecto interrumpido

La Municipalidad de Bahía Blanca ha informado que postergará la intervención en la zona de acceso a la ciudad desde la ruta Nacional 3 Norte, una obra que apuntaba a la puesta en valor y mejoramiento de las tierras disponibles entre la rotonda de avenida Juan Manuel de Rosas y calle Esmeralda, a pocos metros de la terminal de ómnibus.

La obra se haría con fondos aportados desde el Estado nacional, pero como consecuencia de algunos recortes establecidos por el gobierno nacional, los fondos no estarán disponibles hasta nuevo aviso, con lo cual habrá que aguardar novedades.

Sería sin embargo importante no perder de vista este trabajo, que tenía mucho de intervención paisajística buscando generar un mejor espacio público en un sector de la ciudad que carece de los mismos y dando vitalidad a uno de los principales accesos a la ciudad.

El trabajo acaso más relevante se refería a la forestación del lugar, intervención que incluso se podría plantear desde la propia Municipalidad, con un plan a mediano plazo, de manera de ir generando en el lugar un cambio importante.

También resulta clave la concreción de la vereda central que cosería todo el recorrido, atendiendo a que ese tipo de trabajo se viene desarrollando en toda la ciudad con muy buena respuesta de uso por parte de los vecinos.

Porque además de generar la posibilidad de concretar un espacio público, que aliente el encuentro y la vida al aire libre, esa franja de tierra lleva más de 50 años sin ningún uso ni aprovechamiento, al tiempo de conformar una imagen realmente desalentadora para todo el que llega por la ruta 3.

Acostumbrados a verla, es posible que los bahienses no prestemos demasiada atención, pero sin dudas no es el mejor paisaje que se puede ofrecer a cualquier visitante de nuestra ciudad.

El lugar presenta un aspecto de descuido, de falta de árboles, en un clima tan ventoso, y con la posibilidad de disponer de una estética más atractiva.

Tampoco debiera resignarse la propuesta de darle el nombre de César Milstein al lugar, merecido homenaje para el bahiense ganador del premio Nobel de Medicina 1984, designación que también significará un compromiso de todos para que el sitio tenga una jerarquía acorde.