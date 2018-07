Emiliano Ortiz, DT de Sporting: “No nos pesa para nada el cartelito de candidatos”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

¿Es Sporting el candidato a conseguir el título del torneo Apertura de la Liga del Sur?

Para la mayoría sí. Para el plantel rojinegro también.

"Sí, lo somos, porque acoplamos a los jugadores que faltaban y logramos un funcionamiento aceitado y de alto nivel", señaló el DT Emiliano Ortiz.

—¿Y molesta que los tilden de favoritos, es pesada esa presión de sentir que son número puesto para quedarse con el campeonato?

—Al contrario. Prefiero que nos cataloguen de candidatos y no como un equipo mediocre y que tuvo que penar y sufrir para obtener la clasificación entre los 8 del playoff. El cartelito de candidatos no nos pesa en lo más mínimo y nos hacemos cargo de lo que somos y del lugar que ocupamos en el torneo.

"El año pasado también nos señalaron como candidatos, y supimos afrontar la presión para llegar a la final siendo un elenco combativo y protagonista en todos lados".

—Plantel poderoso pero corto el de Sporting...

—Tenemos los jugadores justos con los puestos bien cubiertos. Además contamos con 4 o 5 futbolistas polifuncionales que pueden cumplir más de una función. Con la calidad disimulamos la cantidad, y eso es lo que nos está haciendo sobresalir.

—En las charlas técnicas, en el vestuario, entre ustedes, ¿recalcan que el objetivo es salir campeón?

—Siempre digo que debemos ir partido a partido. Sabiendo que sin ir más allá, poniendo todo en cada presentación, los éxitos o los puntos obtenidos nos iban a ir acercando a la meta que buscamos. Sobre el final de la fase regular, estamos convencidos de que aseguramos el Nº 1 por creer que cada cotejo era una historia distinta, con principio y final en ese mismo día.

—Íntimamente, ¿no sentís que dirigís un equipo candidato al título?

—Hoy sí. Cuando arrancó el certamen, sabía que tenía jugadores importantes, pero también era consciente de que los que se iban a desempeñar como primer zaguero, volante central y enganche se tenían que acoplar al equipo para acrecentar el rendimiento colectivo. Los postulantes de antemano eran Bella Vista y Huracán, y yo tenía que ver como encajaban Matías López, Castellano y Linares. Se acoplaron rápido, conseguimos un rendimiento aceitado y hoy sí somos candidatos.

—Venían haciendo "escoba" cada fin de semana, hasta que fueron a cancha de Tiro (fecha 11) y se "comieron" una goleada. ¿Qué pasó?

—La mala tarde fue consecuencia de una mala semana. Fui responsable de ese resultado. Tomé decisiones incorrectas; no supe leer el partido. Tiro nos sorprendió, nos agarró mal parado varias veces. Y todo eso debido a que no supe transmitirle a los jugadores cómo se tenían que parar o cómo había que contrarrestar el sistema táctico del adversario.

"Lo único positivo de ese 0-4 fue que el altibajo lo tuvimos en el momento justo, porque en esa fecha Sansinena, que nos venía siguiendo, tampoco ganó. Igual hicimos una fuerte autocrítica, nos enojamos muchísimo y nos pudimos reponer frente a Libertad".

—De los 11 titulares de Sporting, ¿cuántos exceden el nivel de la Liga?

—Todos. Cuando me ofrecieron dirigir a este equipo se hablaba de participar en el Federal C, y yo no dudaba de que había equipo como para ir a afrontar y pelear esa competencia. Los únicos que no jugaron en una categoría superior son Walker y Cuitiño, y están a tono con el resto. Se potenciaron, atraviesan un gran momento.

—Fochesatto volvió a entrenar, parece que no se retiró. ¿Lo vas a tener en cuenta?

—La idea es que esté listo para el Clausura. Si soluciona sus horarios laborales y se pone a punto, va a ser parte del plantel. La idea es que se ponga bien, sume minutos en Reserva y después pueda pelear un puesto en Primera.

—¿Quién sale campeón?

—Sporting, sin dudas.

Los 11 del "sangre y luto" para hoy: Ignacio Torres; Javier Menéndez, Matías López, Erico Walker, Nicolás Pacheco; Ignacio Burgos, Marcelo Castellano, Brahiam Cuitiño; Walter Linares; Marco Rosas y Gabriel Romero.

Su porcentaje

El 76,92% de los puntos cosechó Sporting: 30 de 39, con 9 triunfos, 3 empates y una caída. Se aseguró el Nº 1 de la tabla general del torneo Apertura 2 fechas antes del cierre de la fase regular.

Se cierra la fecha 15: hay 6 clasificados, quedan 2 lugares

Los 7 partidos de la fecha 15 (última de la fase regular) del torneo Apertura de la Liga del Sur irán hoy, desde las 15:30.

Se medirán: Sporting-Bella Vista (el árbitro será Juan Ignacio Nebbietti), Libertad-Sansinena (Rubén Molina), Tiro Federal-Comercial (Marcos Gómez), Pacífico de Bahía-Liniers (Lautaro Andreis), Huracán-Villa Mitre (en Comercial; Fernando Marcos), Pacífico de Cabildo-La Armonía (Alfredo Troche) y Olimpo-Rosario (en La Armonía; Mariano Perretti).

Ya están clasificados a los playoffs Sansinena y Huracán (por la Zona 1), Villa Mitre y Bella Vista (2) y Sporting y Tiro Federal (3).

Por los 2 cupos que faltan --para armar los cruces se tiene en cuenta la tabla general de posiciones-- luchan Rosario y Liniers (uno quedará eliminado), Pacífico de Bahía y Libertad (ambos aspiran a ser uno de los 2 mejores terceros).

Las posiciones

-Zona 1: 1°) Sansinena, 26 puntos; 2°) Huracán*, 21; 3°) Rosario, 20; 4°) Liniers, 18 y 5°) Pacífico de Cabildo, 11.

-Zona 2: 1°) Villa Mitre, 24; 2°) Bella Vista, 20; 3°) Pacífico de Bahía, 17; 4°) Olimpo, 13 y 5°) San Francisco, 7.

-Zona 3: 1°) Sporting, 30; 2°) Tiro Federal, 24; 3°) Libertad, 15; 4°) Comercial y La Armonía, 9.

*Le descontaron 3 puntos por incumplimiento de pago.