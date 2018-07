Condenaron a un joven a 9 años de cárcel por dispararles a dos policías

El destino y la fortuna impidieron que a principios de 2017 un simple procedimiento de identificación de personas en el sector del Bajo Rondeau tuviera consecuencias graves.

Un joven que se resistió al operativo e intentó escapar, disparó con un pistolón contra los policías que lo perseguían. En el caso de la oficial Elisa Sánchez el tiro no salió y salvó milagrosamente su vida. Antes de ser detenido efectuó otro que pasó muy cerca de la cabeza del efectivo Oscar Gallego.

En las últimas horas el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces María Elena Baquedano, Eugenio Casas y Claudia Fortunatti, condenó a 9 años de prisión a Jesús Daniel Emanuel Casas por doble tentativa de homicidio, lesiones leves culposas agravadas, portación de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

Para los magistrados se probó que el 17 de enero del año pasado, minutos antes de las 23, varios efectivos policiales que cumplían órdenes de sus superiores intentaron identificar a dos personas que caminaban por la calle y se dieron a la fuga.

En esas circunstancias, en el sector de Santa Cruz al 400, Casas gatilló el pistolón calibre 36 que portaba apuntando a la cabeza de la oficial, aunque por un defecto del arma no salió el disparo y continuó su fuga.

Instantes después, en un terreno baldío de Segunda Río Atuel al 400, y cuando era rodeado por tres efectivos que pretendían desarmarlo, les apuntó a la altura del pecho hacia arriba y efectuó otro tiro, el que casi impacta en el efectivo Gallego.

De la misma, y como consecuencia de los perdigones, el oficial Gastón Henríquez sufrió heridas en el antebrazo derecho. En esas circunstancias, los uniformados repelieron el ataque disparando contra el imputado, a quien hirieron en las piernas y finalmente detuvieron.

Los jueces valoraron las declaraciones de los policías que participaron del operati vo y de los testigos del procedimiento.

Una pericia realizada al arma determinó que "si bien denota una anormalidad de funcionamiento en sus mecanismos de martillar", resulta ser apta "para el disparo en vacío".

También se estableció que las dos vainas secuestradas habían sido percutadas por el pistolón incautado en poder del procesado.

Casas negó haber gatillado contra Sánchez. Respecto del otro disparo, dijo que el arma se accionó accidentalmente cuando un policía lo pateó.

También afirmó que los efectivos le dispararon antes y que lo lesionaron en las dos piernas.

Finalmente, el tribunal entendió que el imputado solo intentó mejorar su situación y que su versión no encuentra correspondencia con la prueba reunida.

Por todo ello, resolvieron declararlo culpable por los hechos imputados.