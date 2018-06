La UTN entregó diplomas y distinguió a Karen Luengo, su mejor promedio

Karen Macarena Luengo recibió en diciembre pasado el premio anual que entrega la Academia Nacional de Ingeniería a los egresados sobresalientes de las carreras de ingeniería que se dictan en universidades argentinas y hoy le entregaron el título que la acredita como el mejor promedio de la colación de grados número 58 que se realizó en el auditorio de la UTN, en 11 de Abril 461.

Con 25 años, Karen -que es oriunda de Salliqueló- llegó a Bahía Blanca en 2011 para cursar la carrera- y se graduó como ingeniera civil en la Universidad Tecnológica Nacional local, el 19 de diciembre de 2016, con un promedio general de 9,02. Cursó los estudios secundarios en la escuela EET Nº 1 de Salliqueló, donde se recibió de técnica en Informática Personal y Profesional.

En noviembre pasado, Karen le dijo a LaNueva. que su promedio "no fue un objetivo que intentó lograr".

"El promedio no fue algo que me propuse durante la carrera, pero en lo últimos años entendí la importancia que tenía, ya que expresaba o reflejaba el esfuerzo y las ganas que mantuve siempre durante toda la etapa en la que cursé la carrera. Y en lo personal el premio que me otorgó la Academia Nacional de Ingeniería resume la energía y la constancia que me permitió en estos años formarme en la profesión que elegí, que no solo implica lo estríctamente académico sino los vínculos que uno genera con los otros, algunos temporales y otros que se convierten en amigos, pero todos son importantes", resumió.

Feliz por todo lo que implica la distinción que recibió, Karen aseguró que de todos modos, no modifica sus planes a futuro de seguir especializándose mediante un máster, continuar estudiando y encontrar un trabajo acorde a sus expectativas.

Todos los títulos

Técnico Universitario en Electrónica

Belluscio, Andrés; Caspe, Franco Santiago; Charbonnier, Agustín; Gerbatín, Guillermo David; Murgic, Nicolás y Pertusati, Franco.

Técnico Superior en Mantenimiento Industrial

Casali, Diego Martin y Visú, Max Ever.

Licenciatura en Organización Industrial

Arias, Rocío Elizabeth; Contiggiani, Lorena; de Toro, Cintia; Guillen, Lucas; Hait, Mariano Luis; Lozza, Agustin Juan: Torres, Romina Pamela y Vago, Néstor Nicolás.

Licenciatura en Producción de Bioimagenes

Barreto, Sergio David; Di Fazio, Maria Cecilia; Giles, Adolfo Arnaldo; González, Gisela Lorena; Mouzo, Silvana Paula y Rosendo, Laura Rosana.

Ingeniería Civil

Alavila, Walter Ezequiel; Bazán, Lucía María; Casatti, Nancy Andrea; Costa, Emiliano Gastón;De Paola, Agustina Luján; Encina, Joel Agustín; Gallardo, Rodrigo Leandro; Gentile, Jorge Alejandro; Iriarte, Lucas;

Luengo, Karen Macarena (Mejor promedio); Martinez, Demian Federico; Ortiz, Maximiliano Emanuel y Panesi, Agustín Alejandro.

Ingeniería Eléctrica

Baffigi, Rodrigo; Cardillo, Maximiliano José; Chaves, Gabriel Andrés; Costantini, Santiago Martín; Morales Pontet, Leandro Ricardo; Ostertag Villarreal, Luciano Nahuel; Pompozzi, Leandro Nicolás; Romero, Gabriela Yasmina y Tejo Rodríguez, Rafael Cruz.

Ingeniería Electrónica

Aybar, Mathias Alejandro; Campo Fierro, Rubén; Casé, Favio Andrés; Durán, Mauricio Alejandro; Hernández, Pablo Federico; Marzullo, Iván Antonio y Rolán, Alín Ramón.

Ingeniería Mecánica

Borghi, Juan María; Huseby, Santiago; Lara, Bruno Nicolás; Milozzi, Franco; Monte, Gustavo Josué; Nobre Ferreira, Bernabe y Vita, Juan Andrés.

Especialización en Ingeniería Ambiental

Ferreyra, Maria Cristina; Monserrat, Victoria Alejandra y Sañudo, Eliana.

Ingeniería Laboral

Carrara, Natalia Vanesa

Maestría en Administración de Negocios

Reale, Andres Horacio.