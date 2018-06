Speedway: Matías López pasó la cuarta sesión de trasplante de células madres

El carhüense Matías López se realizó con éxito la cuarta sesión de trasplante de células madres, un costoso tratamiento de cinco sesiones (una cada tres meses) que realizan médicos especializados en Cracovia (Polonia) y que procurará reparar los daños que hoy le impiden caminar.

La misma, que constó de una punción en la médula espinal donde se introducen 30 millones de células madres en la columna vertebral, se realizó ayer durante un puñado de minutos.

"Salió todo bien. Me internaron ayer al mediodía y el implante se hizo a las 4 de la tarde. Hoy ya me dieron de alta y me dijeron que hay que rehabilitar más de lo que estamos haciendo para ver qué evolución tenemos en 8 semanas. Tengo que avisarle a la doctora y depende eso la próxima sesión se hará en tres meses o en seis", contó Mati desde Polonia

"Hasta ahora siento picazón y dolor por dentro de las piernas. Pero los médicos quieren ver si después de este implante se puede lograr más y tener un poco de movilidad. Después no nos dijeron nada más, viene todo bien", cerró.