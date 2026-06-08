No es “Naufrágo” ni IA: la imagen “irreconocible” de un exgoleador de la Selección que se hizo viral

Completamente alejado del mundo del fútbol, el exdelantero Gonzalo Higuaín volvió a ser noticia, luego de que una foto tomada con un fanático en Miami se viralice rápidamente ante el notorio cambio de look del 9 surgido en River, casi irreconocible.

"No es IA", aclaró el joven responsable de sacarse la foto con el Pipita y de compartirla en las redes, dado lo sorprendente del cambio físico de Higuaín, quien luce una tupida barba en la imagen en cuestión. Relajado y con ropa informal, el exdelantero pasó desapercibido para todos, menos para el fanático que le pidió la foto.

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No es la primera vez que su apariencia genera revuelo en Internet, dado que en 2021, durante su etapa en la MLS, el Pipa ya lucía una barba menos tupida y un corte de pelo rapado que contrastaba con los rulos con los que irrumpió en la Primera de Millonario y denotaba el inevitable paso del tiempo.

La vida del Pipa hoy parece alejada del fútbol. En 2024 había trascendido que se sumaría al staff de Inter Miami II, para desempeñarse en el área de desarrollo de jugadores. Sin embargo, hoy no figura dentro de la nómina, en un contexto en que el equipo sufrió varios cambios en su estructura.