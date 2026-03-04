"El método Scaloni": comienza el rodaje de la docuserie que retrata al entrenador de la Selección argentina

"El método Scaloni", la nueva serie documental que abordará en profundidad el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina, comenzó su rodaje y se estrenará próximamente en una reconocida plataforma on demand.

La docuserie, producida y dirigida por Diego Peskins, contará con entrevistas exclusivas a su protagonista y a los integrantes del cuerpo técnico, además de material de archivo inédito y un seguimiento cercano de la intimidad del plantel.

Cada uno de los tres episodios, de 30 minutos de duración, tendrá como eje los pilares del denominado “método Scaloni”, el sistema de trabajo y gestión que condujo al seleccionado nacional a la obtención de los títulos más importantes de su historia reciente.

El enfoque no será estrictamente deportivo, ya que la propuesta buscará profundizar también en los aspectos personales y emocionales del entrenador, en un recorrido que retrata a un hombre que asumió el desafío sin experiencia previa en el cargo y que, frente a un contexto adverso y múltiples cuestionamientos, logró consolidar un proyecto sustentado en valores y convicciones firmes.

La serie intentará revelar historias poco conocidas del proceso y ofrecer una mirada distinta sobre la construcción de liderazgo dentro del grupo. El especialista Fabián Jalife participó con su visión y asesoramiento para aportar una perspectiva vinculada a la gestión humana y psicológica del plantel.

El método Scaloni se incorporará próximamente al catálogo On Demand de la plataforma Flow, que reúne series, películas, documentales, transmisiones deportivas, noticias y música en vivo, y será realizada por Virgen Films.