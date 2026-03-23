Murió la “Abuela lalala” del Mundial de Qatar 2022

Cristina Mariscotti, más conocida como “la Abuela lalala” falleció a los 79 años a principios de marzo, pero la triste noticia se conoció en las últimas horas debido a que en ese momento su familia prefirió no hacerla, según reveló una vecina.

La figura de Cristina se había hecho pública durante el Mundial de Qatar 2022 cuando fue filmada bailando envuelta con la bandera argentina festejando las victorias de la Selección argentina y en medio de un grupo de jóvenes la alentaba al grito de “¡Abuela, lalalalalá!”, según un informe del periódico zonal de Liniers "Cosas del barrio".

La mujer se había convertido en la abuela más famosa de Liniers, pero no tenía nietos, había nacido en Almagro en 1946, tenía apenas dos años cuando se radicó definitivamente con su familia en el barrio de Liniers, era hincha de Boca, devota de la parroquia San Enrique y fanática de la radio.

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Según había relatado ella misma, participó en talleres culturales del barrio, uno de ellos fue el Taller de Radio del centro cultural Elías Casltelnuovo donde aseguró que, por cábala, no miraba los partidos y que Lionel Messi era su jugador preferido. “Le mandé mil mensajes, ojalá alguno le llegue”, señaló en su momento.

En tanto, a comienzos de julio de 2024 Cristina había vuelto a ser noticia, pero esta vez por un motivo mucho menos grato, ya que, había sido víctima de un violento robo en su casa de Liniers, en el que, además de quitarle sus ahorros, los delincuentes la golpearon salvajemente.

Una vecina, Graciela, contó que el pasado 11 de febrero había estado en la parroquia de San Enrique y expresó: “Estaba callada, algo raro en ella, y la notamos bastante desmejorada”.

Algunos días más tarde fue internada en el Hospital Santojanni a raíz de una insuficiencia cardíaca, poco después falleció y el Padre Esteban, párroco de San Enrique indicó: “Hace unos días hemos celebrado una misa en su memoria”. (NA).