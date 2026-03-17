Cambios en el Gobierno: renunció el titular ejecutivo de ANSES

Renunció Fernando Bearzi, el titular ejecutivo de ANSES. El economista había sido designado en febrero de 2025 tras la salida de Mariano de los Heros.

La renuncia se presentó este mismo martes y todavía se espera conocer el nombre de su reemplazante.

Además, mantuvo cargos de perfil financiero: fue presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior Fideicomiso en un breve lapso al inicio de la gestión libertaria.

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También formó parte de R. García & Asociados entre 1988 y 1995. Un año después, fundó una consultora llamada Bearzi & Asociados y fue titular de su firma hasta 2015. También fue director por Anses en Edenor en 2016 y fue ejecutivo de Nación Bursátil entre 2017 y 2020. (TN)