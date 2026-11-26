Una turista argentina de 36 años murió en una playa nudista ubicada a 10 kilómetros de Punta del Este, en Uruguay. La mujer, oriunda de Entre Ríos, se ahogó tras ingresar al mar junto a su pareja. El episodio ocurrió en playa Chihuahua, del departamento de Maldonado.

Las autoridades tomaron conocimiento de la emergencia a partir de un llamado al 911, en el que se alertaba la presencia de dos personas ahogándose en el mar. En ese momento, personal de la Prefectura Naval acudió al lugar en lancha, pero la pareja ya había sido rescatada.

La mujer fue asistida por un grupo de bañeros que logró llevarla a tierra, mientras que su acompañante salió del agua por cuenta propia. Sin embargo, cuando llegó el personal de emergencias, los profesionales practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la turista, quien se encontraba inconsciente.

Poco después, a las 14.35 del miércoles, los médicos constataron la muerte de la mujer entrerriana. Por su parte, su pareja fue trasladado a un centro de salud cercano, debido a que se encontraba en estado de shock.

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Hasta el momento, no trascendió la identidad de la víctima, pero se supo que vivía en la localidad entrerriana de Viale. La pareja de turistas argentinos había llegado hacía pocas horas a Punta del Este.

Un hombre que trabaja en las inmediaciones de la playa en la que ocurrió el episodio, aseguró que “fue todo rápido, cuestión de segundos nomás. Empezó el chico a levantar las manos y ahí la vieron a la chica tapada, el chico a la fuerza salió y la chica quedó adentro”.

El caso quedó en manos de la fiscalía de turno, a cargo de Sebastián Robles, quien inició las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación y determinar cómo fue la mecánica del hecho y en qué circunstancias se produjo. (con información de TN)