Marina Salzmann: "Queremos una reforma moderna que nada tiene que ver con la ley de Milei"

La diputada nacional por el Frente Renovador, Marina Salzmann cuestionó el tratamiento del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei y denunció la falta de explicaciones por parte del oficialismo durante el debate en el recinto. En ese marco, señaló: “El miembro informante del dictamen de mayoría, Venegas Lynch, dedicó 20 minutos a hacer agradecimientos y saludos de cortesía. No explicó absolutamente nada del proyecto”, y advirtió sobre la incorporación de artículos de último momento para derogar leyes ya votadas por el Congreso, una práctica que calificó como irregular e irresponsable.

Además, Salzmann alertó que el Presupuesto profundiza el ajuste sobre áreas sensibles y contradice los discursos oficiales sobre meritocracia y ascenso social. En particular, remarcó la derogación del artículo de la Ley de Educación Nacional que establece una inversión mínima del 6% del PBI en educación: “Después les encanta hablar de ascenso social, pero sin educación y sin herramientas es imposible proyectar un futuro”, afirmó.

En relación con la reforma laboral, la diputada del Frente Renovador fue contundente al señalar que, tal como está presentada, “no presenta ningún beneficio para los trabajadores y responde a un modelo económico que destruye empleo y debilita a la industria y a las pymes”. En ese sentido, sostuvo: “Es mentira que modificar la normativa laboral vaya a generar más trabajo registrado, eso es solo un eslogan del gobierno”.

En la misma línea, Salzmann señaló que uno de los puntos más preocupantes del proyecto es la creación de un fondo de asistencia laboral que sería financiado “con recursos de la seguridad social, que pertenecen a los jubilados, a la AUH y a los niños y niñas, es una locura”, advirtió. Asimismo, remarcó que la iniciativa avanza sobre principios esenciales del derecho laboral y vulnera derechos constitucionales básicos, entre ellos el derecho a huelga, debilitando aún más la posición de los trabajadores en la relación laboral.

Del mismo modo, la diputada reafirmó que la Argentina necesita una reforma laboral porque el mundo del trabajo cambió, pero no esta reforma.Y señaló: “No se trata solo de decir que no a la reforma de Milei, sino de proponer una alternativa”.

Finalmente, destacó que desde el Frente Renovador se trabaja en proyectos orientados a la generación de empleo y la recomposición salarial, al fortalecimiento de trabajadores y pymes y a la mejora de las condiciones laborales, con especial atención a jóvenes, mujeres y personas mayores de 45 años. Y cerró: “Tenemos que buscar beneficios impositivos para las micro y pequeñas empresas que les permitan formalizar más trabajadores y contar con alivio fiscal, y también avanzar en un marco regulatorio para el trabajo en la economía de plataformas”.