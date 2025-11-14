Por qué no corre Franco Colapinto este fin de semana de noviembre

Para malestar de sus fans y de los seguidores de la Fórmula 1, el piloto argentino Franco Colapinto no tiene acción este fin de semana ni el domingo 16 de noviembre en la máxima categoría del automovilismo.

El pilarense viene de una carrera magra en el Gran Premio de Brasil, en Interlagos, pero con la tranquilidad de haber sido ratificado para el próximo año en Alpine.

En este marco, el argentino se prepara para sus próximos compromisos, pero con la espera de algunas jornadas.

El piloto argentino Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 este domingo debido a que el calendario de la máxima categoría del automovilismo no previó carreras para este fin de semana.

En este marco, que habrá que esperar hasta el fin de semana del 23 de noviembre para volver a ver al argentino.

De esta manera, la próxima participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 será en el marco de la fecha 22, por el Gran Premio de Las Vegas. Se trata de la antepenúltima jornada.

Lo que queda del calendario:

+ 23 de noviembre: GP de Las Vegas.

+ 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail).

+ 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina).