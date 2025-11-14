"Algunos prefieren darle voz a asesinos": la joven que le hizo RCP a Báez Sosa apuntó contra Netflix

Virginia Pérez Antonelli, la joven que realizó maniobras de RCP a Fernando Báez Sosa tras el ataque de los rugbiers a la salida de Le Brique, en la madrugada del 18 de enero de 2020, expresó su enojo por el documental estrenado en Netflix: no fue mencionada entre quienes intentaron salvarle la vida a la víctima.

La serie documental llegó a la plataforma este jueves y, aunque muchos espectadores destacaron la calidad del film, otras voces marcaron omisiones y desaciertos.

Una de ellas fue la propia Antonelli. Tenía 17 años cuando intentó reanimar a Báez Sosa, gesto que quedó grabado en la causa judicial. A pesar de su intervención, los peritos indicaron durante el juicio que el joven no tenía posibilidades de sobrevivir.

En X, un usuario señaló que Netflix había cometido un "grave error" al dejar afuera a Virginia, comentario que fue replicado por otros usuarios.

Lo más llamativo fue la respuesta de ella misma: "Algunos prefieren darle voz a asesinos y/o cómplices. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar?", escribió.

Su mensaje recibió decenas de comentarios de apoyo y agradecimiento por lo que hizo aquella madrugada. (NA)