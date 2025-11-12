Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Me lo imagino en el living de su casa, sentado en el sillón, viendo algún partido de fútbol, de nuestro país o del Congo Belga, eso es lo que menos importa, con el control remoto en la mano y enfrascado en un alto nivel de exigencia “mandonera”: “Me traes aquello, me alcanzás esto…”

“Si antes era insoportable, ahora que estoy lesionado y en reposo no me aguanto ni yo”, asevera Nicolás Pacheco, lateral formado en River y hoy defendiendo los colores de Huracán de Ingeniero White, aprovechando que su novia Victoria, la que más sufre con el trabajo extra de tener que “atender al nene del hogar”, no se encontraba junto a él y, por consiguiente, no podía escuchar lo que adelante de ella, seguramente, no se iba a animar a decir.

Hace dos fechas atrás, en el partido con Villa Mitre, Nico, al caer al piso producto de una infracción, sufrió la fractura del quinto metatarsiano en el pie derecho.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Me levanté e intenté seguir jugando, sentía que la pierna se me había dormido por una paralítica, pero cuando quise arrancar para correr fue imposible, el dolor no me dejaba ni apoyar el talón”, contó el zurdo que se moviliza con muletas y una bota Walker (Sirve para inmovilizar y proteger el pie y el tobillo tras una lesión o cirugía).

“Llevo una semana y me quedan 30 días sin exigir el pie, pasado ese tiempo me tengo que hacer otra placa (radiográfica) para comprobar como va soldando. La fractura es hasta la mitad del hueso y la otra alternativa era poner clavos, pero el médico me aconsejó que no y yo tampoco quería porque no ganaba tiempo de recuperación”, sostuvo “Pachequito”, quien se despidió del fútbol hasta el año que viene.

“No sabés como extraño el día a día con el plantel, las jodas en el vestuario y la buena onda que le pone el Profe Lucas (Abraham)”, declara “arrepentido”, aunque ya arrancó con kinesiología y en unos días comenzará la rehabilitación física preparador personal Diego García.

“De ahora en más paciencia, pero fue un freno brusco, porque ando a mil todo el día y ahora me debo quedar en reposo haciendo lo menos posible”, se lamentó quien no puede manejar ni ir al GyM como todas las mañanas.

"Igual soy una persona muy positiva y sé que voy a volver más fuerte que antes, lo que pasó ya está, miro para adelante y pienso en la recuperación", se esperanzó.

--Huracán se quedó con el 1 del Clausura, ¿merecido?

--Recontra merecido. El coraje de siempre estuvo en sintonía con el juego, ganamos partidos clave y el grupo está convencido de que podemos avanzar más.