La Policía recuperó una moto que había sido robada

Personal policial recuperó una moto que había sido robada en la madrugada de este sábado, en la ciudad de Punta Alta.

Todo ocurrió tras la denuncia de un hombre de 30 años, quien alertó que desconocidos sustrajeron su rodado Yamaha FZ de la vereda de su vivienda, en Buchardo al 700.

Más tarde, mientras los efectivos hacían recorridas preventivas en el sector de Nueva Bahía Blanca, un vecino advirtió haber escuchado ruidos en una obra en construcción abandonada.

Cuando los uniformados ingresaron, hallaron el rodado que había sido robado previamente. En tanto, dos personas huyeron y aún son buscadas.