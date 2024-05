"Si no hay obras, por más que municipalicemos no va a haber un buen servicio para Bahía"

"Hoy mi norte es que las nuevas obras comiencen y, las que están paralizadas, reinicien. Nosotros estamos empeñados en concretar la inversión en obras hídricas, que supera largamente los 100 millones de dólares para Bahía Blanca y Punta Alta".

Las palabras pertenecen al subsecretario bonaerense de Recursos Hídricos, Néstor Alvarez, quien dialogó esta mañana con el programa Panorama, de LU2, y se refirió a la potencial municipalización del servicio de agua y cloacas, hoy en manos de la empresa estatal ABSA, dependiente de la Provincia de Buenos Aires

"Es más que atendible la cuestión que plantea Federico (por el intendente Susbielles). La verdad que estamos trabajando muy bien con él, con el secretario de Obras Gustavo Trankels y el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño. Pero la discusión de la municipalización es más política, me excede, requiere de una decisión del gobernador y del ministro del área, de una ley de la Legislatura...", enumeró Alvarez.

Agregó: "La municipalización la podemos discutir, no digo ni que sí ni que no porque fui intendente (de Guaminí) y también sufrí a ABSA, entonces no puedo no estar de acuerdo en algún punto con Federico".

Néstor Alvarez

Alvarez sostuvo que, además de la decisión política, se requiere un fundamento técnico para el cambio de régimen. Y recordó que durante el gobierno de María Eugenia Vidal la empresa Aysa tomó el servicio de 7 distritos del Conurbano.

De todos modos, remarcó que, en cualquier caso, "sin el plan de inversiones es imposible que la Municipalidad de Bahía Blanca pueda hacerse cargo; la inversión en obras va a ser superior a los 100 millones de dólares" y no alcanzaría con todo el presupuesto de la comuna bahiense para cubrirlo (el presupuesto 2024 prevé recursos por 109 mil millones de pesos).

Alvarez concluyó: "Lo importante es que las obras avancen. Si no hay obra, por más que municipalicemos o privaticemos, no va a haber un buen servicio para Bahía, claramente".

El acueducto de calle Brandsen, la mejora en la conexión Grünbein-Punta Alta y el reinicio de la instalación de un nuevo módulo de potabilización en la Planta Patagonia son algunos de los trabajos que se prevé ejecutar desde estos días.