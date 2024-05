“Tengo miedo de que me maten”: el duro relato de la mujer que denunció a Espinoza

La exempleada de la secretaría privada de La Matanza, Melody Rakauskas, aseguró que tiene “miedo” de que la “maten” tras haber denunciado por abuso sexual al intendente de ese municipio bonaerense, Fernando Espinoza, por, a la vez que le apuntó al gobernador Axel Kicillof por haber compartido un acto con el jefe comunal tras conocerse el dictamen de su procesamiento.

“Yo decidí denunciar por todos los que viven abusos y no se animan. Quizás no llegan porque quizás de la tristeza, del dolor, se mueren en el camino. Yo decidí hacer un cambio ese día y dije ‘no me importa que tenga que denunciar a un poderoso, no me importa que me maten’, porque obviamente tengo miedo a que me maten”, expresó.

En diálogo con LN+ contó además: “A mí me costó horrores denunciar. Me costó hasta amenazas de muerte. Tuve que soportar de que me dijeran que tenía los días contados, si denunciaba o si me portaba mal o no me portaba de la manera que ellos querían”.

Luego, dijo que, apenas comenzó a trabajar en la Municipalidad, el intendente “ya se había autoinvitado” a su casa, a la vez que reveló que se acercó tres veces a su domicilio, lo cual dijo que puede demostrar con las cámaras de seguridad y con las antenas telefónicas que pueden constatar “que estuvo en el radar” de su vivienda, mientras que también indicó: “Están las grabaciones de cada cena que él estuvo en mi casa y se puede comprobar todo con su propia voz”.

La mujer comentó por qué empezó a grabarlo: “Por el miedo que tenía desde el momento que mi pareja me dijo que me iban a entrevistar”. Además, Melody señaló que su ex pareja la presionaba para que “acepte” las invitaciones de Espinoza: “Me decía que era totalmente normal, que él solía hacerlo, que no me iba a hacer nada, que no lo veía así. Mi pareja siempre estaba tratando de apoyar lo que Espinoza hacía, no lo contradecía nunca, al contrario, parece que lo estaba probando y yo me sentía en el medio de dos personas con poder. Me cuesta mucho decirlo, pero me parece que me entrega. No puedo afirmarlo, pero creo que queda muy obvio”.

“Trataron de estigmatizarme, trataron de desmentir mis hechos, ensuciaron mi imagen injustamente, todo para tratar de justificar por todos los medios que lo que hizo Fernando Espinoza había estado bien”, aseveró.

La mujer manifestó luego: “Se trató de estigmatizarme para justificar un abuso sexual. Eso es gravísimo. Cuando le dije al señor Fernando Espinoza ‘no me toques’, se lo dije muy clarito: ‘No quiero que me toques, no me toques. Salí de encima mío’” Luego definió la situación como “una pelea cuerpo a cuerpo” y añadió: “No tuvo piedad, esa noche fue horrible, uno de los peores momentos de mi vida. Desde ahí empezó una historia de terror en todo lo que me pasó después. Hasta el día de la fecha, claro, porque se me sigue acusando y se me sigue desmintiendo y se me sigue estigmatizando”..

Melody relató que, desde el momento que sufrió el abuso, comenzó a enviar audios cada vez que iba a la Municipalidad “por si no volvía a casa” y reveló cómo fue el primer encuentro con el intendente en persona luego del incidente: “Este cararrota, cuando me citó a su despacho me pregunta ‘¿Qué te pasa, gordita? ¿Estás bien? ¿Contáme qué te pasó algo?’. Yo sentía que estaba hablando con dos personas diferentes. Que tenía a un Fernando Espinoza de la Municipalidad y a un Fernando Espinoza, el abusador, el que estuvo en mi casa, en mi domicilio”.

La mujer también habló acerca de la foto de Axel Kicillof junto a Espinoza, al día siguiente del procesamiento: “Lo primero que sentí es asco. Es un gobernador. ¿Qué clase de ejemplo le está dando a la sociedad? Yo no hablo de ningún partido político, estoy hablando de una entidad, un funcionario público que está respaldando a un abusador sexual. No importa cuántas veces haya cometido un delito, si fue una sola noche, si fue 15 minutos, diez minutos, lo cometió y punto. No se discute”. (NA)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.